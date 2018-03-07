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Девять россиян попали в топ-100 миллиардеров по версии журнала Forbes, лидером среди них оказался Владимир Лисин, сместивший с этой позиции Леонида Михельсона, пишет РИА "Новости".

Основной владелец НЛМК сохранил прошлогоднюю 57-ю позицию в рейтинге, его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов — на три миллиарда больше, чем в минувшем году.

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с 18,7 миллиарда долларов опустился с 51-го места на 60-е, однако увеличил свой капитал на 1,2 миллиарда долларов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, который в прошлом году занимал 46-е место, попал на 64-е — за год его состояние сократилось на 400 тысяч долларов, до 18 миллиардов.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов разместился на 78-й строчке. Он потерял четыре позиции, однако его состояние увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 16,4 миллиарда. Состояние Геннадия Тимченко не изменилось — 16 миллиардов долларов, при этом миллиардер опустился с 59-го на 82-е место.

На 83-й и 88-й позициях расположились президент "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов) и основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда долларов). Михаил Фридман занял 93-е место (15,1 миллиарда долларов), а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — 99-е (14,4 миллиарда долларов). Из топ-100 выбыл основатель USM Holdings Алишер Усманов: за год его состояние сократилось с 15,2 до 12,5 миллиарда долларов, и он опустился с 66-го на 118-е место.

Агентство подчеркивает, что из девяти российских миллиардеров в топ-100 Forbes семь смогли увеличить состояние, однако ни один не поднялся выше ступени 2017 года. Всего в глобальный список попали 102 российских бизнесмена, чей капитал составляет более миллиарда долларов. Их общее состояние равно 410,8 миллиарда долларов.