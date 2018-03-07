Теплый ветер с дождем усилился стократно в Алтайском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней из-за непогоды, которая обрушится на регион, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Утром 7 марта на большей части территории региона начался мокрый снег, дождь и усилился ветер. На дорогах образовалась гололедица, зафиксировано большое количество автомобильных аварий.

Температура воздуха ночью -4… +1 градус, в западных районах -5… -10. Днем характер погоды существенно не изменится, столбики термометров покажут -5… -10 градусов, в восточных и южных районах до +1… +6 с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров.

8 марта в большинстве районов Алтайского края прогнозируют снег. В связи с непогодой водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок. Остальных же попросили соблюдать скоростной режим. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.