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В Барнауле назвали имя нового главного полицейского города

, ИА "Амител"
Его предшественник отправился в январе на повышение в Еврейскую автономную область

Фото: 22.мвд.рф

5 марта был назначен новый начальник УМВД России по Барнаулу. Им стал полковник полиции Максим Гердт.

Как сказано на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю, приказ о назначении Гердта подписал генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. Этим же документом полковник был освобожден от должности замначальника Управления уголовного розыска краевого главка.

Нового руководителя личному составу краевой полиции представил заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас.

Максим Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Впоследствии руководил такими территориальными органами, как ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по городу Новоалтайску. В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. С 2018 являлся временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу.

Напомним, до этого барнаульской полицией руководил полковник Александр Добровольский. В начале года он пошел на повышение, получив пост руководителя регионального управления МВД в Еврейской автономной области.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

7.03.2018 09:55
Ируся

клон предыдущего.(внешне)

0  0
7.03.2018 10:00
- гость -

"На повышение в еврейскую автономную область" - звучит как в ссылку...

0  0
7.03.2018 10:17
- гость -

Послужной список соответствующий.. личное доверие руководства имеется так что в добрый путь !

0  0
7.03.2018 10:46
гость

немец?

0  0
7.03.2018 10:48
ГРАЖДАНИН

Только УДАЧИ и в службе Офицерской чести!!!

0  0
7.03.2018 10:52
- гость -

Хороший парень, порядочный..., антипод предшественника в лучшую сторону. Удачи Макс.

0  0
7.03.2018 11:36
- гость -

Чуть побегал в участковых и начали двигать на руководящих должностях. Опыт руководства смолоду, реальной работы немного.

0  0
7.03.2018 12:12
- гость -

7.03.2018 11:36
- гость - Есть женщины, которые созданы для любви, а есть для работы... Это кому что на роду написано.

0  0
7.03.2018 13:31
- гость -

7.03.2018 11:36
- гость -
Чуть побегал в участковых и начали двигать на руководящих должностях. Опыт руководства смолоду, реальной работы немного.

Плохо вы осведомлены, а я его и опером и начальником УР в Завьялово помню..., понимаешь....один опером до пенсии пыхтит и особо опером не становится, а другому 5 лет хватает, что бы себя проявить, его замечают и выдвигают на соответствующую должность......

0  0
7.03.2018 14:01
Саныч

Порядочный человек, опер, опытный руководитель.

0  0
7.03.2018 14:35
- гость -

Тогда удачи ему!

0  0
7.03.2018 14:36
- гость -

7.03.2018 13:31
- гость - Это точно если талант , то он с молоду виден. Я вот штаны до пенсии протирал и так никем и не стал. Судьба.

0  0
7.03.2018 17:01
- гость -

Так. может, не протирать надо было, а работать? Не судьба?

0  0
7.03.2018 17:28
- гость -

7.03.2018 17:01
- гость - На этот счет есть разные мнения. Кто то считает, что протирал. Кто то , что работал... Сколько людей столько и мнений. Вот не знаю, что и думать.

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