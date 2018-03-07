5 марта был назначен новый начальник УМВД России по Барнаулу. Им стал полковник полиции Максим Гердт.

Как сказано на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю, приказ о назначении Гердта подписал генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. Этим же документом полковник был освобожден от должности замначальника Управления уголовного розыска краевого главка.

Нового руководителя личному составу краевой полиции представил заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас.

Максим Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Впоследствии руководил такими территориальными органами, как ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по городу Новоалтайску. В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. С 2018 являлся временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу.

Напомним, до этого барнаульской полицией руководил полковник Александр Добровольский. В начале года он пошел на повышение, получив пост руководителя регионального управления МВД в Еврейской автономной области.