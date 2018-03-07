4 марта в Сибирском бильярдном центре "Богема" завершилось Первенство Алтайского края по бильярдному спорту "Свободная пирамида". Соревнования проходили в трех категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 16 до 21 года. В каждой группе спортсмены играли по круговой системе.

В категории "мальчики и девочки до 13 лет" первое место заняла Пушкарева Варвара, второе место занял Сайк Данил и третье место занял Улянский Тимофей.

В категории "юноши и девушки от 13 до 16 лет" уверенную победу занял Шерстобитов Никита, второе место занял Кривошеев Данил, третье место досталось Бодагову Илье.

В старшей группе, не допустив ни одного поражения, первое место заняла Трубникова Юлия, второе место занял Артемов Никита, третье место – Камакин Данил. Поздравляем всех победителей и призеров Первенства Алтайского края и желаем побед на предстоящем Первенстве Сибирского федерального округа по "Свободной пирамиде", которое состоится с 9 по 11 марта в г. Новосибирске.