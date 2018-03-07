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Новости

СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым

, ИА "Амител"
Кандидат в президенты РФ заявила, что считает "это правильным"

Фото: riafan.ru

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить посетить крымский полуостров. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — ответила ведущая на вопрос, поедет ли она в республику как кандидат в российские лидеры.

Собчак добавила, что посетит полуостров в случае получения разрешения на въезд.

Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права — это украинская территория, его присоединение к РФ незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Также она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму, напоминает агентство.

РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН и высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии позднее добавило, что посольство Украины в Москве не получало писем от Собчак с просьбой на посещение полуострова.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — заявил источник.

 

 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.03.2018 10:25
- гость -

откуда берутся такие ?
из Питера, там прогнившее сознание у людей.

ведь они вот такие придут на смену тем, что из страны советов вышли, и тогда нашему народу придет полный писец.

0  0
7.03.2018 10:31
- гость -

Дешевый предвыборный сценарий ( вот что будет со страной, если выберете лошадь) и режиссер известен и автор

0  0
7.03.2018 10:34
Геноцид Эклеров

какой кандидат в президенты после этого?
все, кто за лошадь проголосуют - все мрази.

0  0
7.03.2018 10:40
- гость -


7.03.2018 10:34
Геноцид Эклеров

А ты за кого предлагаешь? )))

0  0
7.03.2018 10:45
Геноцид Эклеров

7.03.2018 10:40
- гость -
я никому ничего не предлагаю.
выборы - дело сугубо личное.
лично я проголосую за Грудинина.
причины здесь излагал уже десятки раз.

0  0
7.03.2018 10:48
- гость -

7.03.2018 10:45
Геноцид Эклеров

на вас не произвел указанный человек впечатление болтуна?
вы его речь слушали хотябы?

0  0
7.03.2018 10:52
- гость -

Геноцид Эклеров, из-за Ксюши хотя бы никто самосожжение не устраивал. если у тебя плохое прошлое - не стоит участвовать в выборах, чтобы не обижаться потом

0  0
7.03.2018 10:54
- гость -

Для тех кто не в теме. Собчак - это гарантированно будущий сенатор или первый заместитель спикера госдумы. Ваш командир. Она сейчас делает голоса путину. А в качестве награды за это будет вами рулить. После выборов увидите и примете ее как миленькие в славную компанию лидеров нации. Ибо какая нация, такие и лидеры.

0  0
7.03.2018 10:55
Буська

Гыы! Разрешив Собчак посещение Крыма в свете предстоящих выборов Президента, Украина признает их легитимными! Ну, тупая! Украина запретила их проведение в Крыму. Воистину блондинка...

0  0
7.03.2018 11:02
- гость -

Как же достала эта клоунада! когда мы уйдем из этого зоопарка?

0  0
7.03.2018 11:03
Сумрачный гений

7.03.2018 10:45
Геноцид Эклеров
лично я проголосую за Грудинина.

FACEPALM!!!

0  0
7.03.2018 11:08
- гость -

последнюю строку читали?
это все фэйк, очередная утка желтой прессы

0  0
7.03.2018 11:11
Геноцид Эклеров

7.03.2018 10:48
- гость -
слушал.
не произвел.
не понравилось его интервью Дудю. но Юрик и Жирика развел как первоклассницу.

7.03.2018 10:52
- гость -
Ксюшадь для меня хуже даже Жириновского, Явлинского или Титова.
в ее то биографии столько кала.

7.03.2018 10:54
- гость -
с неё хватит и повышенных гонораров за корпоративы. возможно разрешат светиться в телевизоре. и это максимум.
а нашу нацию оскорблять не надо...

7.03.2018 11:03
Сумрачный гений
у каждого своя точка зрения.
у меня она такая.

0  0
7.03.2018 11:18
- гость -

7.03.2018 11:11
Геноцид Эклеров

А какая ваша нация

0  0
7.03.2018 11:20
Буська

7.03.2018 11:08
- гость -
последнюю строку читали?
это все фэйк, очередная утка желтой прессы

...Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать на территорию Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы"...
Это что, Эхо Москвы - жёлтая пресса по-вашему?

0  0
7.03.2018 11:25
Геноцид Эклеров

примете ее как миленькие в славную компанию лидеров нации. Ибо какая нация, такие и лидеры.

ваши слова?
вы к нам обращаетесь?

наша нация - русские.
русские - это не только те, кто русский по национальности, но и люди других национальностей, которые говорят и думают на русском, разделяют традиции и ценности русских, и воспринимают Россию своей Родиной.

0  0
7.03.2018 11:35
- гость -

Буська
1). "Она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму" - это к вашему посту про выборы в Крыму, их легитимность и блондинку
2). Последняя строчка - "РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН и высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии позднее добавило, что посольство Украины в Москве не получало писем от Собчак с просьбой на посещение полуострова.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — заявил источник."

0  0
7.03.2018 11:44
- гость -

7.03.2018 11:25
Геноцид Эклеров

Слова про русскую нацию могут отнести к экстремизму, ибо нет такой нации. Есть нация российская, о чём неоднократно говорил нынешний гарант.

0  0
7.03.2018 11:49
избиратель

""СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым""

Лучше бы нас спросила))

0  0
7.03.2018 12:25
Сумрачный гений

7.03.2018 11:11
Геноцид Эклеров

Я твою "точку зрения" не оспариваю. Просто FACEPALM )))

0  0
7.03.2018 12:36
Буська

7.03.2018 11:35 - гость -
Как Вы можете не верить фирме г. Венедиктова и доверять всяким РИА!? Это возмутительно и нетолерантно!
Ааа, так Собчак поедет в Крым уговаривать тамошний народ чтобы никто не ходил на выборы? Это круто...

0  0
7.03.2018 13:52
- гость -

Чтоб этой шалаве в Крыму напинали, достала лошадь.

0  0
7.03.2018 14:05
- гость -

Слова про русскую нацию могут отнести к экстремизму, ибо нет такой нации. Есть нация российская, о чём неоднократно говорил нынешний гарант.

А вот я русский, и дети мои русские, а на вашего гаранта я клал, как и все русские.
А кто голосовать за него будут - те иуды, либо не русские.

0  0
7.03.2018 14:50
Буська

..."Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин в Twitter...
Ожидаемо даже от МИД недогосударства...

0  0
7.03.2018 19:52
- гость -

Захарова сравнила её с бушем-младшим, который просился в туалет

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