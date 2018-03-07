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Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить посетить крымский полуостров. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — ответила ведущая на вопрос, поедет ли она в республику как кандидат в российские лидеры.

Собчак добавила, что посетит полуостров в случае получения разрешения на въезд.

Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права — это украинская территория, его присоединение к РФ незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Также она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму, напоминает агентство.

РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН и высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии позднее добавило, что посольство Украины в Москве не получало писем от Собчак с просьбой на посещение полуострова.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — заявил источник.