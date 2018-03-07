Фото: riafan.ru
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить посетить крымский полуостров. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Эхо Москвы".
"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — ответила ведущая на вопрос, поедет ли она в республику как кандидат в российские лидеры.
Собчак добавила, что посетит полуостров в случае получения разрешения на въезд.
Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права — это украинская территория, его присоединение к РФ незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Также она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму, напоминает агентство.
РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН и высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии позднее добавило, что посольство Украины в Москве не получало писем от Собчак с просьбой на посещение полуострова.
"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — заявил источник.
Комментарии
откуда берутся такие ?
из Питера, там прогнившее сознание у людей.
ведь они вот такие придут на смену тем, что из страны советов вышли, и тогда нашему народу придет полный писец.
Дешевый предвыборный сценарий ( вот что будет со страной, если выберете лошадь) и режиссер известен и автор
какой кандидат в президенты после этого?
все, кто за лошадь проголосуют - все мрази.
7.03.2018 10:34
Геноцид Эклеров
А ты за кого предлагаешь? )))
7.03.2018 10:40
- гость -
я никому ничего не предлагаю.
выборы - дело сугубо личное.
лично я проголосую за Грудинина.
причины здесь излагал уже десятки раз.
7.03.2018 10:45
Геноцид Эклеров
на вас не произвел указанный человек впечатление болтуна?
вы его речь слушали хотябы?
Геноцид Эклеров, из-за Ксюши хотя бы никто самосожжение не устраивал. если у тебя плохое прошлое - не стоит участвовать в выборах, чтобы не обижаться потом
Для тех кто не в теме. Собчак - это гарантированно будущий сенатор или первый заместитель спикера госдумы. Ваш командир. Она сейчас делает голоса путину. А в качестве награды за это будет вами рулить. После выборов увидите и примете ее как миленькие в славную компанию лидеров нации. Ибо какая нация, такие и лидеры.
Гыы! Разрешив Собчак посещение Крыма в свете предстоящих выборов Президента, Украина признает их легитимными! Ну, тупая! Украина запретила их проведение в Крыму. Воистину блондинка...
Как же достала эта клоунада! когда мы уйдем из этого зоопарка?
7.03.2018 10:45
Геноцид Эклеров
лично я проголосую за Грудинина.
FACEPALM!!!
последнюю строку читали?
это все фэйк, очередная утка желтой прессы
7.03.2018 10:48
- гость -
слушал.
не произвел.
не понравилось его интервью Дудю. но Юрик и Жирика развел как первоклассницу.
7.03.2018 10:52
- гость -
Ксюшадь для меня хуже даже Жириновского, Явлинского или Титова.
в ее то биографии столько кала.
7.03.2018 10:54
- гость -
с неё хватит и повышенных гонораров за корпоративы. возможно разрешат светиться в телевизоре. и это максимум.
а нашу нацию оскорблять не надо...
7.03.2018 11:03
Сумрачный гений
у каждого своя точка зрения.
у меня она такая.
7.03.2018 11:11
Геноцид Эклеров
А какая ваша нация
7.03.2018 11:08
- гость -
последнюю строку читали?
это все фэйк, очередная утка желтой прессы
...Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать на территорию Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы"...
Это что, Эхо Москвы - жёлтая пресса по-вашему?
примете ее как миленькие в славную компанию лидеров нации. Ибо какая нация, такие и лидеры.
ваши слова?
вы к нам обращаетесь?
наша нация - русские.
русские - это не только те, кто русский по национальности, но и люди других национальностей, которые говорят и думают на русском, разделяют традиции и ценности русских, и воспринимают Россию своей Родиной.
Буська
1). "Она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму" - это к вашему посту про выборы в Крыму, их легитимность и блондинку
2). Последняя строчка - "РИА "Новости" со ссылкой на УНИАН и высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии позднее добавило, что посольство Украины в Москве не получало писем от Собчак с просьбой на посещение полуострова.
"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — заявил источник."
7.03.2018 11:25
Геноцид Эклеров
Слова про русскую нацию могут отнести к экстремизму, ибо нет такой нации. Есть нация российская, о чём неоднократно говорил нынешний гарант.
""СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым""
Лучше бы нас спросила))
7.03.2018 11:11
Геноцид Эклеров
Я твою "точку зрения" не оспариваю. Просто FACEPALM )))
7.03.2018 11:35 - гость -
Как Вы можете не верить фирме г. Венедиктова и доверять всяким РИА!? Это возмутительно и нетолерантно!
Ааа, так Собчак поедет в Крым уговаривать тамошний народ чтобы никто не ходил на выборы? Это круто...
Чтоб этой шалаве в Крыму напинали, достала лошадь.
Слова про русскую нацию могут отнести к экстремизму, ибо нет такой нации. Есть нация российская, о чём неоднократно говорил нынешний гарант.
А вот я русский, и дети мои русские, а на вашего гаранта я клал, как и все русские.
А кто голосовать за него будут - те иуды, либо не русские.
..."Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин в Twitter...
Ожидаемо даже от МИД недогосударства...