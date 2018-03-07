Сложные погодные условия стали причиной роста ДТП на дорогах Барнаула и алтайских трассах. Дождь и мокрый сильный снег усугубили обстановку на трассах Алтайского края. Сообщается об авариях на бийской трассе, также в ДТП попал пассажирский автобус, следовавший до Алейска.

"Мы выехали в 6.30 утра в сторону Алейска, шел дождь. На трассе сильный гололед, трассы были не посыпаны. Недавно только начали посыпать. Доехали до Топчихи, начали поворачивать, и автобус из-за гололеда снесло, начало заносить, и водитель "зацепил" столб. Несильно, пострадавших нет, у автобуса тоже несильные повреждения. Говорят, что перекрыли некоторые участки трасс. В частности, в районе Шипуново", — рассказали Amic.ru очевидцы.

Что касается ограничения движения на трассах, то в ГУ МЧС по Алтайскому краю нашему порталу эту информацию не подтвердили:

"Гололед на трассах есть, но трассы не перекрыты. Их закроют, если обстановка ухудшится. Сейчас об этом говорить рано. Что касается увеличения количества аварий, то это отмечается, как мы и прогнозировали".

В паблике Barnaul 22 также сообщается о ДТП, которые произошли утром 7 марта.

Аварии случились на пересечении улиц Матросова и Меланжевая, на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Там пострадали два автобуса и легковой автомобиль. Еще одно ДТП произошло у ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина.

Также читатели сообщают, что на участке Калманка — Алейск очень скользко и фуры не могут тронуться.

"Авария в начале Власихи. 121 "Газель" вылетела в столб на повороте, снесла столб электроэнергии. Вроде обошлось без пострадавших, людей вытаскивали через окно, — пишут очевидцы в Barnaul 22.