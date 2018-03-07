Фото: сайт Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил женщин города с наступающим праздником — Международным женским днем. Соответствующее обращение опубликовано на сайте мэрии.

"Сегодня представительницы прекрасного пола заняты во всех сферах жизни краевой столицы – промышленности, предпринимательстве, здравоохранении, образовании, культуре, успевая поддерживать тепло семейного очага, растить детей, согревать родных любовью и заботой", — обратился глава Барнаула.

По его мнению, мужчины всегда восхищаются умением делать этот мир ярче и добрее. Женщины вдохновляют, как добавил Дугин, на новые свершения и поддерживают в трудную минуту.

"Желаю здоровья, благополучия, душевной гармонии, удачи во всех делах. Будьте счастливы!" - добавил глава Барнаула.