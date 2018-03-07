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Журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что инцидент произошел 24 марта прошлого года, когда журналистка пришла в кабинет Слуцкого за комментарием о визите в РФ кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Агентство пишет, что весь диалог между журналисткой и депутатом был зафиксирован на аудиозаписи, которая имеется в распоряжении "Русской службы Би-би-си".

Во время беседы, которая дословно процитирована на сайте "Би-би-си", Слуцкий допускает фривольности в отношении Рустамовой, предлагает ей стать его любовницей, несмотря на наличие жениха, а также, как отметила журналистка, "распускает руки".

О произошедшем Рустамова рассказала коллегам, молодому человеку и начальству. "Пресс-служба "Би-би-си" в официальном ответе подтвердила, что Фарида сообщила о произошедшем вскоре после того, как это случилось. "Би-би-си" серьезно относится к благополучию и безопасности своих журналистов и в случае предполагаемого харассмента предоставляет помощь своим сотрудникам. В своих действиях касательно этого инцидента мы руководствовались пожеланиями Фариды", — цитирует агентство статью.

Журналистка отметила, что ее почти годовое молчание связано со страхом того, что она "сама может стать объектом критики, так как в российском обществе распространена культура обвинения жертвы". Также она назвала произошедшее "травматичной историей, которую ей пришлось обсуждать с психотерапевтом".

В окружении Слуцкого агентству сообщили, что он сейчас возвращается с экономического форума из Саратова, поэтому недоступен для комментариев.

В последнее время уже две журналистки - заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук - сообщили о домогательстве со стороны Слуцкого, добавляет агентство.