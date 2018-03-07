Фото: news.21.by
Журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что инцидент произошел 24 марта прошлого года, когда журналистка пришла в кабинет Слуцкого за комментарием о визите в РФ кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
Агентство пишет, что весь диалог между журналисткой и депутатом был зафиксирован на аудиозаписи, которая имеется в распоряжении "Русской службы Би-би-си".
Во время беседы, которая дословно процитирована на сайте "Би-би-си", Слуцкий допускает фривольности в отношении Рустамовой, предлагает ей стать его любовницей, несмотря на наличие жениха, а также, как отметила журналистка, "распускает руки".
О произошедшем Рустамова рассказала коллегам, молодому человеку и начальству. "Пресс-служба "Би-би-си" в официальном ответе подтвердила, что Фарида сообщила о произошедшем вскоре после того, как это случилось. "Би-би-си" серьезно относится к благополучию и безопасности своих журналистов и в случае предполагаемого харассмента предоставляет помощь своим сотрудникам. В своих действиях касательно этого инцидента мы руководствовались пожеланиями Фариды", — цитирует агентство статью.
Журналистка отметила, что ее почти годовое молчание связано со страхом того, что она "сама может стать объектом критики, так как в российском обществе распространена культура обвинения жертвы". Также она назвала произошедшее "травматичной историей, которую ей пришлось обсуждать с психотерапевтом".
В окружении Слуцкого агентству сообщили, что он сейчас возвращается с экономического форума из Саратова, поэтому недоступен для комментариев.
В последнее время уже две журналистки - заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук - сообщили о домогательстве со стороны Слуцкого, добавляет агентство.
Комментарии
Это тебе не Америка с Европой детка, не проканает. Посверкала крупом, спровоцировала нормального мужика, а потом вдруг запись появилась.....ух какая умная...
вот с трудом могу представить эти домогания....или флирт стал вне закона...то есть, сказав коллеге- я завидую твоей жене-теперь значит, я харассментничаю и ему срочно нужно к психотерапевту??????? о мир, как ты страненн....
Нужно думать головой, где флирт позволителен, а где нет.
это заразно? я имею в виду все эти сказочки про домогательства?
и как всегда, мода до России докатывается позднее)
в Штатах это уже с год как процветает)
но тут это не прокатит, тут свои погремушки)
Ну ну ёрничайте. Пока это не случится с вашей подругой женой или дочерью. И вы ничего не сможете сделать. Ну или сделаете и после вас посадят, то есть у вас а не у альфа самца будут проблемы. В России это не вопрос отношений полов, а скорее вопрос барин-холоп(ка). Надеюсь Слуцкий не отвертится и глотнёт сполна все своё г...но, которое ему в обратку вернут.
Правильно она говорит, что в российском обществе распространена культура обвинения жертвы. Это видно и по коментам. Это вам не Россия, где женщин унижать можно.
макс
++++++++++++++
"сейчас возвращается с экономического форума из Саратова"
Чего там возвращаться то? 1.5 часа на самолете.
Так бы и сказали, что струхнул ваш пан Слуцкий.
7.03.2018 11:23
Макс
воу-воу, палехче, Макс.
если бы это было в реале, то одно дело.
а тут чистый хайп.
Не верю я этим бибисискам, подстава это.
7.03.2018 11:27
- гость -
женщин унижать можно в России?
как они сами себя унижают, так никаких других унижений и не надо.
сама себе человеком веди, а потом рот открывай.
Надела бы ватник, брезентовую спецуху-штаны, кирзачи и шапку-ушанку, подолбила бы лед полчасика на тротуарах или уголь потаскала в кочегарку и, пошла бы брать "интервью", дал бы - тогда было бы понятно - пристает, а так не считово - сама пришла.
Да, попал международник хренов.. сексуальный попрошайка какой-то, у всех клянчит. Тьфу..
следы на платье не сохранила случайно?
Комменты некоторых чётко показывают убогость и совковость гендерного менталитета народа. Терпите, граждане, терпите. И то правда - ежели баба кайлом или лопатой не машет, какая же это работа... Вам и вашим «бабам» скрепно завещано наклоняться и давать. Вниз, вниз, ещё... до дна не достали.
Филин, следы мозгов не сохранил?
7.03.2018 12:20
Filin
не, исключительно во рту)
Что за феминистка Максимилиана?
А что значит "распускал руки"? Может просто положил руку на плечо ? побольше подробностей! Ну и с психотерапевтом она загнула . Журналисты имеют крепкую психику
.03.2018 12:29
Макс
Комменты некоторых чётко показывают убогость и совковость гендерного менталитета народа. Терпите, граждане, терпите. И то правда - ежели баба кайлом или лопатой не машет, какая же это работа... Вам и вашим «бабам» скрепно завещано наклоняться и давать. Вниз, вниз, ещё... до дна не достали.
А ваши сразу заявлять бегут? А вы где....? в соседней 9-этажке на Бабуркина живет?
Пугачева вот была один день в Чернобыле с концертом, по ее словам так облучилась, так облучилась, что лечилась потом полгода у сибирской целительницы. Сделала себе группу инвалидности и высудила компенсацию ( ну как судья клуша откажет пугачихе). Теперь Пугачева "инвалид-чернобылец" ежемесячно получает нахаляву 150тыс. руб. от государства плюсом к остальным ее доходам.
Так что бабье тупорылое еще не то может, Моники Левински, блин.
7.03.2018 11:39
Геноцид Эклеров
Не злись, ну не любят женщины хамов вроде тебя, так это ты сам виноват.
Про Пугачёву брехня.
7.03.2018 14:33
- гость -
Про Пугачёву брехня.
Это правда. Могу предоставить доказательства. Более того, когда один чернобылец судился за индексацию вреда здоровью, так как 3 месяца радиоактивный графит кидал лопатой непосредственно с энергоблока реактора, он привел судье пример про Пугачеву. Судьишка сказала, вы себя с Пугачевой не сравнивайте, и отказала ему в иске.
7.03.2018 13:49
- гость -
Так что бабье тупорылое еще не то может, Моники Левински, блин.
ты, мыслишки свои гадкие фильтруй немного, Нетупорылый
7.03.2018 12:29
Макс
Комменты некоторых чётко показывают убогость и совковость гендерного менталитета народа.
ай малаца, "гендерный менталитет" изобрел, чудило
7.03.2018 14:44
- гость -
Могу предоставить доказательства. Более того, когда один чернобылец судился за индексацию вреда здоровью....
лохов тут не ищи, клепать вранье мастер
7.03.2018 16:31
- гость -
7.03.2018 13:49
- гость -
Так что бабье тупорылое еще не то может, Моники Левински, блин.
ты, мыслишки свои гадкие фильтруй немного, Нетупорылый
Он тупорогий, потому один.
7.03.2018 16:31
- гость -
7.03.2018 13:49
ты, мыслишки свои гадкие фильтруй немного, Нетупорылый
Почем берешь за свои услуги? А на дому у клиента?
лохов тут не ищи, клепать вранье мастер
Привет геронтофил Максимка Галкин
Он тупорогий, потому один.
Таких тупорогих 99 % всего мужского населения, за исключением зверева, баскова, кирпкорова, галкина
Эта фарида в парандже должна ходить и по закону саксаулов её камнями побить следует