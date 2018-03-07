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Более 1000 человек, которые в данный момент находятся в следственных изоляторах в Алтайском крае, смогут принять участие в выборах президента России, которые пройдут 18 марта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, принять участие в голосовании смогут только лица, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу, а также граждане, находящиеся под домашним арестом.

"В УФСИН края проводится планомерная работа по подготовке учреждений уголовно-исполнительной системы к выборам Президента Российской Федерации. На сегодняшний день избирательным правом в учреждениях УИС обладают порядка 1000 человек. В следственном изоляторе №1 сформирован избирательный участок. В краевую туберкулезную больницу №12, следственные изоляторы №2, 3 и 4, а также ПФРСИ ИК-9 для голосования будут доставляться переносные урны. Голосование будет проводиться в специально отведенных оборудованных помещениях", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что избиратели имеют возможность заранее ознакомиться с порядком голосования, с кандидатами и их предвыборными программами. Тематические материалы размещены на информационных стендах. Кроме того, необходимая информация транслируется по радио.

Предвыборная подготовка проходит при взаимодействии с избирательной комиссией Алтайского края.