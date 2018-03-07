Бордюры на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле, которые были установлены в прошлом году по программе "Безопасные и качественные дороги", демонтируют ради строительной техники. Видео опубликовали очевидцы в социальной сети "Одноклассники".

На нем видно, как рабочие убирают новые бордюры и разбивают край дорожного покрытия. Предположительно, это делается ради техники, которая не может проехать к строящемуся рядом дому. Скорее всего, подрядчик будет обязан восстановить объект позже за свои средства.

Новое дорожное покрытие с новым бордюром на улице Эмилии Алексеевой было сдано в эксплуатацию в конце сентября 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Также на данном участке были установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском подрядчик испортил новый асфальт, уложенный по программе "БКД". Летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.