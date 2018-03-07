Бордюры на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле, которые были установлены в прошлом году по программе "Безопасные и качественные дороги", демонтируют ради строительной техники. Видео опубликовали очевидцы в социальной сети "Одноклассники".
На нем видно, как рабочие убирают новые бордюры и разбивают край дорожного покрытия. Предположительно, это делается ради техники, которая не может проехать к строящемуся рядом дому. Скорее всего, подрядчик будет обязан восстановить объект позже за свои средства.
Новое дорожное покрытие с новым бордюром на улице Эмилии Алексеевой было сдано в эксплуатацию в конце сентября 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Также на данном участке были установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.
Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском подрядчик испортил новый асфальт, уложенный по программе "БКД". Летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.
Комментарии
царство де би лов. В прошлом году нельзя было проверить, что планируется строить ?
Чет не понял у нас чего грузовики уже не могут двадцати сантиметровый бардюр преодолеть?
Целостность полотна асфальтового покрытия нарушается и в последствии место ремонта начинает разрушаться!
Подъезды к объекту должен подрядчик делать, не разрушая городскую инфраструктуру. Подрядчик неожиданно вспомнил, что тут ему ездить надо, поэтому вместо строительства дороги начал ломать городскую
А за порчу муниципального имущества разве наказание не предусмотрено?
Нет, там взятка чиновникам администрации предусмотрена.
Асфальт - это покрытие, которое укладывают на дорогу перед тем, как начать копать там ямы. Народная мудрость. Если отремонтировали дорогу - скоро начнут копать траншею. Народная примета.
Неудобно вмешиваться в комментарии высоколобых мужей.
Но если подумать, то скорее всего на указанном на фото участке будет въезд в территорию строящегося объекта. Если подумать еще, то можно догадаться, что въезд во двор выполняется в том же уровне, что и проезжая часть. И тут возникает озарение, что бордюры на этому участке не нужны. Поэтому логично их демонтировать и применить где-то еще. Например, внутри двора.
Версия о том, что какая-то строительная техника не способна преодолеть препятствие в виде бордюра - это совсем уже какая-то ветошь на наши уши.
Интересно так. А со стороны 80 Гвардейской проезд их уже не устраивает что ли? Там все загадили, теперь и с этой стороны грязь развезут.