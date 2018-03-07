В Алтайском крае наконец назван победитель крупного аукциона, на котором был определен подрядчик по строительству дамбы близ села Быстрянка Красногорского района. Напомним, в ходе первых торгов стоимость инженерной защиты от наводнений снизилась с 254,7 млн рублей до 151,5 млн рублей. Но этот аукцион признали недействительным и объявили повторный тендер. В итоге лот ушел за 192,326 млн рублей.

За неделю до первого конкурса с жалобой в УФАС обратилось барнаульское ООО "АТЭП", специализирующееся на производстве электрического оборудования. Комиссия УФАС согласилась с тем, что заказчик разместил проектно-сметную документацию не в полном объеме, рекомендовав исправить недочет. При этом через несколько дней, невзирая на это обстоятельство, аукцион был разыгран. Естественно, позднее его результаты аннулировали, а всю процедуру запустили по новой.

Если в первый раз на аукцион заявилось 7 участников, то во второй — уже 8. Цену решились снизить только четверо. В их числе — ООО "Строй-Мастер" (210,158 млн рублей), ООО ПКФ "Отделстрой" (193,6 млн рублей), а также ООО "Бастион" и ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" (каждый предложил по 192,326 млн рублей). Победителями признали дорожников, которые чуть раньше подали свою заявку.

Дамба на реке Катунь должна быть построена к 1 октября 2019 года. Она необходима для защиты села Быстрянка от паводковых наводнений. Протяженность защитного сооружения составит 1,482 км, ширина гребня — 6 м. Максимальная высота дамбы — 4,77 м.

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В катастрофический паводок 2014 года у этого населенного пункта Катунь резко вышла из берегов и затопила прилегающие улицы, жилые дома, огороды и хозяйственные постройки. В результате паводка на территории Быстрянки было размыто около 50 м берега на участке длиной 800 м, разрушено 9 жилых домов по улице Садовой. Под угрозой обрушения остается еще 26 домов, расположенных в непосредственной близости от реки.