В Барнауле продолжается подготовка к паводковому периоду. О том, как краевая столица готовится к пропуску ледохода и паводковых вод, рассказали власти города.

Первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко доложил, что с начала текущего года с территории района вывезено около 14 тонн снега. Работа по очистке кровель и дворов продолжается.

Наиболее подвержены подтоплению Затон, село Лебяжье, Бельмесево, Борзовая Заимка и центральная часть города. В зону подтопления попадает 791 дом, из них 57 многоквартирных, 734 частных домовладения.

"Еще в 2017 году на территории Лебяжинской сельской администрации выполнены нарезка, расчистка водопропускных полос по полям, обустройство насыпи вдоль берега озера по улице Набережной, водоотводной системы для спуска воды из озера Лебяжинского и обслуживание водосбросной сети в селе Лебяжье", — сообщается на официальном сайте мэрии.

Также продолжаются работы по понижению уровня грунтовых вод.

"В декабре 2017 года городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи выполнены работы по устройству дренажного трубопровода от озера по ул. Молодежной с выходом в районе пр-кта Дзержинского в поселке Южный. Подготовлен колодец для установки погружного насоса. Объем финансирования из городского бюджета составил 1,8 млн рублей", — сообщает городская администрация.

В селе Лебяжье в конце 2017-го и в январе 2018-го были отмечены выходы воды на поверхность. Из-за чего угрозе подтопления подверглись жилые дома, здание начальной школы, газорегуляторный пункт и трансформаторная подстанция, а также проезжая часть улицы Школьной.

Были приняты меры по расчистке канала и устранению последствий выхода воды, завершено укрепление водоотводной канавы, укладка водоотводных бетонных лотков.

В центральной части города самыми проблемными участками являются мкр. Кирова, ул.Правый берег Пруда, ул.Анатолия (от ул.Промышленной до пер.Некрасова), ул.Короленко, ул.Мамонтова. На этих участках также проводятся противопаводковые мероприятия.

При повышении уровня воды в Оби выше критической отметки 540 сантиметров в зону возможного подтопления попадает микрорайон Затон.

"Продлены соглашения о сотрудничестве с организациями на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекцию, а также с 13 пунктами временного размещения по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения при возникновении чрезвычайной ситуации", — сообщает сайт города.

Также заключены соглашения между администрацией района и службами на предоставление речных транспортных средств для обеспечения эвакуации людей, их имущества, обеспечения продовольствием и решения других вопросов жизнеобеспечения населения Затона в период паводка. Также определены пункты временного размещения для жителей поселка.

Собраны сведения о наличии плавательных средств (у населения мкр.Затон имеется 275 лодок). Определены места эвакуации для скота.

Для отсыпки низменных мест завезено 300 м3 грунта, работы продолжаются.

Глава города Сергей Дугин отметил, что, несмотря на то, что по прогнозам паводок не обещает быть сильным, необходимо готовиться к отражению последствий стихии по самому негативному варианту развития событий.

"В Центральном районе из-за особенностей рельефа местности больше всего проблем с подтоплением. Поэтому и уровень подготовки к паводку должен быть соответствующим. Надо повысить эффективность работы бригад по откачке воды из домов, продумать дополнительные возможности оповещения населения в Затоне, активнее чистить водопропускные канавы, запасти ГСМ – делать все возможное для обеспечения безопасности жителей", — заявил Дугин.