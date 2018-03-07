Среда, 7 Март, 17:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 69,73
564052
-2°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018

, ИА "Амител"
При паводке может подтопить Затон, село Лебяжье, Бельмесево, Борзовую Заимку и центральную часть города

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжается подготовка к паводковому периоду. О том, как краевая столица готовится к пропуску ледохода и паводковых вод, рассказали власти города.

Первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко доложил, что с начала текущего года с территории района вывезено около 14 тонн снега. Работа по очистке кровель и дворов продолжается.

Наиболее подвержены подтоплению Затон, село Лебяжье, Бельмесево, Борзовая Заимка и центральная часть города. В зону подтопления попадает 791 дом, из них 57 многоквартирных, 734 частных домовладения.

"Еще в 2017 году на территории Лебяжинской сельской администрации выполнены нарезка, расчистка водопропускных полос по полям, обустройство насыпи вдоль берега озера по улице Набережной, водоотводной системы для спуска воды из озера Лебяжинского и обслуживание водосбросной сети в селе Лебяжье", — сообщается на официальном сайте мэрии.

Также продолжаются работы по понижению уровня грунтовых вод.

"В декабре 2017 года городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи выполнены работы по устройству дренажного трубопровода от озера по ул. Молодежной с выходом в районе пр-кта Дзержинского в поселке Южный. Подготовлен колодец для установки погружного насоса. Объем финансирования из городского бюджета составил 1,8 млн рублей", — сообщает городская администрация.

В селе Лебяжье в конце 2017-го и в январе 2018-го были отмечены выходы воды на поверхность. Из-за чего угрозе подтопления подверглись жилые дома, здание начальной школы, газорегуляторный пункт и трансформаторная подстанция, а также проезжая часть улицы Школьной.

Были приняты меры по расчистке канала и устранению последствий выхода воды, завершено укрепление водоотводной канавы, укладка водоотводных бетонных лотков.

Материалы по теме

В центральной части города самыми проблемными участками являются мкр. Кирова, ул.Правый берег Пруда, ул.Анатолия (от ул.Промышленной до пер.Некрасова), ул.Короленко, ул.Мамонтова. На этих участках также проводятся противопаводковые мероприятия.

При повышении уровня воды в Оби выше критической отметки 540 сантиметров в зону возможного подтопления попадает микрорайон Затон.

"Продлены соглашения о сотрудничестве с организациями на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекцию, а также с 13 пунктами временного размещения по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения при возникновении чрезвычайной ситуации", — сообщает сайт города.

Также заключены соглашения между администрацией района и службами на предоставление речных транспортных средств для обеспечения эвакуации людей, их имущества, обеспечения продовольствием и решения других вопросов жизнеобеспечения населения Затона в период паводка. Также определены пункты временного размещения для жителей поселка.

Собраны сведения о наличии плавательных средств (у населения мкр.Затон имеется 275 лодок). Определены места эвакуации для скота.

Для отсыпки низменных мест завезено 300 м3 грунта, работы продолжаются.

Глава города Сергей Дугин отметил, что, несмотря на то, что по прогнозам паводок не обещает быть сильным, необходимо готовиться к отражению последствий стихии по самому негативному варианту развития событий.

"В Центральном районе из-за особенностей рельефа местности больше всего проблем с подтоплением. Поэтому и уровень подготовки к паводку должен быть соответствующим. Надо повысить эффективность работы бригад по откачке воды из домов, продумать дополнительные возможности оповещения населения в Затоне, активнее чистить водопропускные канавы, запасти ГСМ – делать все возможное для обеспечения безопасности жителей", — заявил Дугин.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.03.2018 13:29
- гость -

Вывезено 14 тонн снега, это очень серьезно!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 0
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 4
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 1
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 5
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 3
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 7
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 5
14:17
Дорожники ведут круглосуточное патрулирование на алтайских трассах 0
14:14
Знаменитый мост, по которому гулял патриарх Кирилл, демонтировали на Алтае 4
14:02
Должен всем: Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика 6
13:53
50 женщин по имени Марта получат пенсию в Алтайском крае 0
13:38
А вы что будете дарить своим женщинам на 8 Марта: опрос Amic.ru 4
13:33
Житель Камня-на-Оби получил 15 лет колонии за убийство двух собутыльников 1
13:26
И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег 0
13:19
Губернатор Карлин назвал лучших женщин Алтайского края 3
13:14
Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями 1
13:01
Молодые избиратели, голосующие впервые, получат сувениры от крайизбиркома 7
12:48
Артисты из Алтайского края примут участие в церемонии открытия Паралимпиады 0
12:36
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии 2
12:23
Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018 1
12:16
Неизвестные попытались поджечь дом жителя Алтайского края 0
12:01
Дамбу в алтайском селе, едва не смытом паводком, построят за 192 млн рублей 3
11:54
Культурный подарок: как провести 8 марта и куда сводить женщин на праздник 0
11:35
Семь новых детсадов построят в Алтайском крае в ближайшие два года 9
11:24
Синоптики предсказали рост опасных природных явлений в России 0
11:11
Новые бордюры на улице в Барнауле ломают ради строительной техники 9
11:05
Алтайское УФСИН рассказало, как готовится к выборам президента 18 марта 0
11:00
Первенство Алтайского края по бильярдному спорту прошло в Барнауле 4 марта 0
10:48
Журналистка "Би-Би-Си" обвинила депутата Слуцкого в домогательствах 30
10:32
Дугин пожелал женщинам Барнаула на 8 Марта здоровья и душевной гармонии 4
10:20
В связи с плохой погодой резко увеличилось количество ДТП в Алтайском крае 0
10:15
"Кто на кухне хозяин": випы города показали, как нужно поздравлять женщин 9
10:15
Как выбрать "правильное" масло для двигателя автомобиля 0
10:06
СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым 24
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за февраль 2018 года 0
09:46
В Барнауле назвали имя нового главного полицейского города 14
09:31
Погода в виде дождя и сильного ветра установилась в Алтайском крае 0
09:30
Не тюльпанами едиными: что подарить на 8 Марта 0
09:27
Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes 3
09:11
27 офицеров погибли при крушении Ан-26 в Сирии 14
09:00
Занимательная наука. Музей "Как-так?" приглашает в выходные на научные шоу 0
08:56
СМИ: неизвестные взорвали две гранаты возле метро в Киеве 0
08:43
Утро 7 марта началось в Барнауле с восьмибалльных пробок и серьезной аварии 9
08:22
Росавиация не подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148 4
08:15
АлтГУ решил доказать краевому суду "аморальность" экс-замдекана юрфака 15
08:00
Расцветаем: ТРЦ "Пионер" готовит сюрпризы в честь 8 Марта 0
07:45
Жаловались даже Путину: почему экологи требовали отставки рыбного чиновника 16
07:31
Как порадовать женщин на 8 Марта: рецепт простых макарун в инфографике 0
07:22
Адвокат "стрелка из ТТ" обжалует заключение под стражу своего клиента 13
07:13
Женский антитоп: подборка самых дурацких подарков на 8 Марта 48
07:05
Наталья Парулина: "Ежедневно в Барнауле рождается наш потенциальный гость" 0
06:59
Эволюция мобильных телефонов от "кирпича" до iPhone 2
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома? 6
06:28
Международный женский день – 2018: как отдыхаем на 8 марта 10
06:22
Ежедневник: чем запомнилось 7 марта 1
06:11
Канун 8 марта в Алтайском крае пройдет в условиях шторма 0
06:02
Карлин вместе со спортсменами указал мэрии Барнаула на "лыжную" проблему 9
05:35
Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан 14
04:26
Сокращение числа вузов и их филиалов Путин объяснил заботой об образовании 2
03:10
Стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется уже в этом году 6
02:47
Пенсионер, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, взял вину на себя 0
01:36
Глава Минфина США пообещал скорые новые санкции против России 0
00:42
Новосибирские ученые создали уникальный накопитель энергии для ЧС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.