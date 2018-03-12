Как запустить продажи на полную мощность

Контроль над процессами компании съедает все ваше время? Уровень продаж снижается, а сотрудники бездействуют? Продавайте в 2 раза больше и удерживайте клиентов с помощью современных интернет-технологий. Как это сделать, расскажут 27 марта на бесплатном семинаре в Барнауле.

На семинаре вы узнаете:

Почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь 2 новых

Ккак с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента

Как создать единый канал общения с клиентами

Как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников

Как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль

Как правильно автоматизировать бизнес-процессы

Как за 1 клик провести полный анализ продаж

Семинар пройдет 27 марта в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: г. Барнаул,. ул. Короленко, 107

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь Семинар предназначен для управленцев и руководителей отделов, которые жаждут роста бизнеса и понимают, что за интернет-технологиями будущее.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты компании "ЦЛПО", которые ежедневно помогают барнаульским компаниям оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено.

В семинаре стоит принять участие, потому что вы:

цените свое время и дельные советы от профессионалов

мечтаете о стабильной прибыли и свободе от офисной рутины

уверены, что лояльность клиентов и сотрудников – залог успешного бизнеса

жаждете перемен и понимаете, что без интернет-технологий вам не справиться

способны поменять что-то в компании и заставить бизнес расти

Вопросы по семинару возможно задать компании "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru