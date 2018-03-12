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Как запустить продажи на полную мощность

, ИА "Амител"
Бизнесмены Барнаула смогут узнать. как увеличить свои продажи 27 марта

Контроль над процессами компании съедает все ваше время? Уровень продаж снижается, а сотрудники бездействуют? Продавайте в 2 раза больше и удерживайте клиентов с помощью современных интернет-технологий. Как это сделать, расскажут 27 марта на бесплатном семинаре в Барнауле.

На семинаре вы узнаете:

  • Почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь 2 новых
  • Ккак с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента 
  • Как создать единый канал общения с клиентами 
  • Как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников 
  • Как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль 
  • Как правильно автоматизировать бизнес-процессы
  • Как за 1 клик провести полный анализ продаж

Семинар пройдет 27 марта в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: г. Барнаул,. ул. Короленко, 107
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь Семинар предназначен для управленцев и руководителей отделов, которые жаждут роста бизнеса и понимают, что за интернет-технологиями будущее.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты компании "ЦЛПО", которые ежедневно помогают барнаульским компаниям оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено.

В семинаре стоит принять участие, потому что вы:

  • цените свое время и дельные советы от профессионалов
  • мечтаете о стабильной прибыли и свободе от офисной рутины
  • уверены, что лояльность клиентов и сотрудников – залог успешного бизнеса
  • жаждете перемен и понимаете, что без интернет-технологий вам не справиться
  • способны поменять что-то в компании и заставить бизнес расти

Вопросы по семинару возможно задать компании "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.03.2018 08:37
- гость -

Если у потребителей нет денег вы хоть затренингуйтесь, результата не будет. Не то сейчас время, хоть бы выжить

0  0
12.03.2018 11:43
- гость -

Судя по сайту организатора семинара, вы придете добровольно послушать рекламу про товары, которая продает эта фирма (Битрикс24, виндовс сервер и прочие программы).

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