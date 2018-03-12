Как запустить продажи на полную мощность

Контроль над процессами компании съедает все ваше время? Уровень продаж снижается, а сотрудники бездействуют? Продавайте в 2 раза больше и удерживайте клиентов с помощью современных интернет-технологий. Как это сделать, расскажут 27 марта на бесплатном семинаре в Барнауле.
На семинаре вы узнаете:
- Почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь 2 новых
- Ккак с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента
- Как создать единый канал общения с клиентами
- Как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников
- Как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль
- Как правильно автоматизировать бизнес-процессы
- Как за 1 клик провести полный анализ продаж
Семинар пройдет 27 марта в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: г. Барнаул,. ул. Короленко, 107
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь Семинар предназначен для управленцев и руководителей отделов, которые жаждут роста бизнеса и понимают, что за интернет-технологиями будущее.
Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты компании "ЦЛПО", которые ежедневно помогают барнаульским компаниям оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы.
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено.
В семинаре стоит принять участие, потому что вы:
- цените свое время и дельные советы от профессионалов
- мечтаете о стабильной прибыли и свободе от офисной рутины
- уверены, что лояльность клиентов и сотрудников – залог успешного бизнеса
- жаждете перемен и понимаете, что без интернет-технологий вам не справиться
- способны поменять что-то в компании и заставить бизнес расти
Вопросы по семинару возможно задать компании "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru
Комментарии
Если у потребителей нет денег вы хоть затренингуйтесь, результата не будет. Не то сейчас время, хоть бы выжить
Судя по сайту организатора семинара, вы придете добровольно послушать рекламу про товары, которая продает эта фирма (Битрикс24, виндовс сервер и прочие программы).