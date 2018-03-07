Фото: 22.мвд.рф

Полицейские расследуют попытку поджога в Зональном районе. С заявлением к стражам порядка обратился один из местных жителей, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию накануне. По его словам, кто-то пытался поджечь дом. В совершении преступления правоохранители подозревают экс-супругу потерпевшего.

В сообщении сказано, что женщина ранее не раз угрожала поджечь дом. Предположительно, она предприняла радикальные действия из-за решения оставить проживать ребенка с отцом.

В данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества.