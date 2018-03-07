Глава региона Александр Карлин поздравил всех жительниц Алтайского края с наступающим 8 Марта и назвал представительниц прекрасного пола, которые олицетворяют для него 2017 год. Разговор об этом шел на традиционном медиалоге в среду, 7 марта.

Губернатор сообщил, что в Алтайском крае всего 1 млн 400 тысяч женщин, включая и самых маленьких. А значит, сказал губернатор, чтобы перечислить всех достойных представительниц прекрасного пола, проживающих в Алтайском крае, ему нужно назвать 1 млн 400 тысяч имен.

Поименно он отметил Раису Коркину, учителя химии гимназии № 22 Барнаула, Народного учителя России: "Она — олицетворение школьного образования в Алтайском крае. Человек с очень активной жизненной позицией, прямолинейная, искренняя". А также одну из известных артисток региона, актрису театра музыкальной комедии Викторию Гальцеву.

Сообщил губернатор, что на днях встречался с не менее достойными женщинами — представителями сельского хозяйства, журналистики, медицины.

"В здравоохранении большая часть — женщины. Разных профилей, но лучше всего у них получается педиатрия, где кроме рук нужна еще и душевная компонента", — сказал он.

В заключение губернатор отметил, благодаря двум женщинам — Кларе и Розе (Клара Цеткин и Роза Люксембург — прим. редакции ) — теперь есть праздник 8 Марта, когда мужчины могут высказывать слова признательности, благодарности и любви женщинам."Потому что мужчины, как правило, немногословны и стеснительны, а этот праздник дает нам повод и возможность сказать то, что мы на самом деле всегда вами восхищаемся", — сказал губернатор.