По приглашению губернатора корейской провинции Кангвон Чой Мун Суна, которое было направлено в адрес главы региона Александра Карлина, в церемонии открытия Паралимпийских игр примут участие артисты из Алтайского края.
Как сообщает сайт правительства региона, концертные программы для спортсменов и зрителей со всего мира представят ансамбль народной песни "Вечерки" и солисты ансамбля русского танца "Огоньки" Государственной филармонии Алтайского края.
7 марта артисты из Алтайского края вылетают в Корею. XII Зимняя Паралимпиада для спортсменов с ограниченными физическими возможностями будет проходить с 9 по 18 марта. В ней примут участие более 40 стран. Спортсмены из России выступят на Играх под нейтральным флагом. Всего к Играм допущено 30 россиян, среди них — горнолыжник из Белокурихи Александр Ветров.
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