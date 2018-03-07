Более 120 тысяч молодых избирателей в день выборов президента России смогут получить памятные сувениры от Избирательной комиссии Алтайского края. Это те, кому 18 лет исполнилось после выборов президента, прошедших в 2012 году.
Для них, родившихся в период с 5 марта 1994 года по 18 марта 2000 года включительно, краевой избирком приготовил памятные сувениры – значки "18 марта 2018 года". Получить значок сможет каждый, кто в день выборов примет участие в голосовании, сказано на сайте КИК.
"Традиционно мы стараемся, чтобы первые в жизни человека выборы каким-то образом остались в памяти молодого избирателя, — рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. – На избирательном участке всегда отдельно приветствуют таких избирателей, вручают небольшой сувенир. Пусть участие в выборах президента 18 марта станет особенным, памятным днем для каждого, кто примет в них участие в первый раз".
Комментарии
Надо рассказать одногруппникам, а то точно еще не в курсе)
Хочу значок!!!!
Всех группой пойдем голосовать)
Мне уже больше 24 лет, поэтому не вижу смысла идти на выборы ибо значок уже не дадут.
Коля, Иришка, Егор. Тролли кремлёвские, вы хоть нормальные ники своим ботам прописывайте, ну палитесь же))
ЗП алтайским троллям не чета московским, вот и мозгов поменьше... хотя куда уж меньше...
давали бы всем по значку - явка была бы выше!
а за так никто не пойдет! Зачем тратить свое время на никому не нужное шоу?