Среда, 7 Март, 17:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 69,73
564052
-2°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями

, ИА "Амител"
В 2017 году Росздравнадзор провел около 260 внеплановых проверок организаций, оказывающих косметологические услуги

Фото: yuzhnoevzmorie-sanatoriy.ru

Почти половина салонов красоты и косметологических клиник, которые были проверены в прошлом году, работали с нарушениями. Речь идет о некачественном ботоксе и проведении процедур, включая "уколы красоты", без лицензии, пишут "Известия" со ссылкой на Росздравнадзор. 

Подчеркивается, что в данный момент служба может проводить внеплановые проверки лишь по жалобам клиентов. Но ситуация должна измениться, когда ей разрешат проводить контрольные закупки — законопроект о "тайных ревизорах" недавно приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Подчеркивается, что за 2017 год Росздравнадзор провел порядка 260 внеплановых проверок косметологических организаций в 33 регионах страны. Нарушения были выявлены в 44% случаев. Среди них - проведение процедур без лицензии, некачественные материалы (в том числе ботулотоксин, то есть ботокс). Чаще всего ревизоры посещали салоны в Свердловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областях.

"Осуществление медицинской деятельности по косметологии без специального разрешения (лицензии) является незаконным и влечет административную ответственность в соответствии с КоАП РФ", — подчеркнули в ведомстве.

Газета напоминает, что, согласно ст. 14.1 КоАП РФ, штрафы для юрлиц за предпринимательскую деятельность без лицензии составляют от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией "орудий производства и сырья или без таковой". За грубое нарушение лицензионных требований — от 100 до 200 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказывал газете, что, "желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны". 

Подчеркивается, что законопроект, который позволит Росздравнадзору делать контрольные закупки, в декабре прошлого года в Госдуму внесло правительство. В феврале его приняли в первом чтении.

При этом член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт считает, что контрольные закупки излишни. Она отмечает, что врачи-косметологи в специализированных салонах и клиниках получают сертификаты, а салоны — лицензию. Таким образом, они проходят проверку и не будут использовать некачественные препараты, а частных специалистов, работающих дома и зачастую без сертификатов, отследить, по ее мнению, невозможно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.03.2018 13:30
Я

Вот роскомовцы удивятся, что теперь и медорганизации проверяют.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 0
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 4
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 1
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 5
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 3
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 7
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 5
14:17
Дорожники ведут круглосуточное патрулирование на алтайских трассах 0
14:14
Знаменитый мост, по которому гулял патриарх Кирилл, демонтировали на Алтае 4
14:02
Должен всем: Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика 6
13:53
50 женщин по имени Марта получат пенсию в Алтайском крае 0
13:38
А вы что будете дарить своим женщинам на 8 Марта: опрос Amic.ru 4
13:33
Житель Камня-на-Оби получил 15 лет колонии за убийство двух собутыльников 1
13:26
И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег 0
13:19
Губернатор Карлин назвал лучших женщин Алтайского края 3
13:14
Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями 1
13:01
Молодые избиратели, голосующие впервые, получат сувениры от крайизбиркома 7
12:48
Артисты из Алтайского края примут участие в церемонии открытия Паралимпиады 0
12:36
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии 2
12:23
Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018 1
12:16
Неизвестные попытались поджечь дом жителя Алтайского края 0
12:01
Дамбу в алтайском селе, едва не смытом паводком, построят за 192 млн рублей 3
11:54
Культурный подарок: как провести 8 марта и куда сводить женщин на праздник 0
11:35
Семь новых детсадов построят в Алтайском крае в ближайшие два года 9
11:24
Синоптики предсказали рост опасных природных явлений в России 0
11:11
Новые бордюры на улице в Барнауле ломают ради строительной техники 9
11:05
Алтайское УФСИН рассказало, как готовится к выборам президента 18 марта 0
11:00
Первенство Алтайского края по бильярдному спорту прошло в Барнауле 4 марта 0
10:48
Журналистка "Би-Би-Си" обвинила депутата Слуцкого в домогательствах 30
10:32
Дугин пожелал женщинам Барнаула на 8 Марта здоровья и душевной гармонии 4
10:20
В связи с плохой погодой резко увеличилось количество ДТП в Алтайском крае 0
10:15
"Кто на кухне хозяин": випы города показали, как нужно поздравлять женщин 9
10:15
Как выбрать "правильное" масло для двигателя автомобиля 0
10:06
СМИ: Собчак попросила у Украины разрешения посетить Крым 24
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за февраль 2018 года 0
09:46
В Барнауле назвали имя нового главного полицейского города 14
09:31
Погода в виде дождя и сильного ветра установилась в Алтайском крае 0
09:30
Не тюльпанами едиными: что подарить на 8 Марта 0
09:27
Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes 3
09:11
27 офицеров погибли при крушении Ан-26 в Сирии 14
09:00
Занимательная наука. Музей "Как-так?" приглашает в выходные на научные шоу 0
08:56
СМИ: неизвестные взорвали две гранаты возле метро в Киеве 0
08:43
Утро 7 марта началось в Барнауле с восьмибалльных пробок и серьезной аварии 9
08:22
Росавиация не подтвердила подлинность переговоров пилотов Ан-148 4
08:15
АлтГУ решил доказать краевому суду "аморальность" экс-замдекана юрфака 15
08:00
Расцветаем: ТРЦ "Пионер" готовит сюрпризы в честь 8 Марта 0
07:45
Жаловались даже Путину: почему экологи требовали отставки рыбного чиновника 16
07:31
Как порадовать женщин на 8 Марта: рецепт простых макарун в инфографике 0
07:22
Адвокат "стрелка из ТТ" обжалует заключение под стражу своего клиента 13
07:13
Женский антитоп: подборка самых дурацких подарков на 8 Марта 48
07:05
Наталья Парулина: "Ежедневно в Барнауле рождается наш потенциальный гость" 0
06:59
Эволюция мобильных телефонов от "кирпича" до iPhone 2
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома? 6
06:28
Международный женский день – 2018: как отдыхаем на 8 марта 10
06:22
Ежедневник: чем запомнилось 7 марта 1
06:11
Канун 8 марта в Алтайском крае пройдет в условиях шторма 0
06:02
Карлин вместе со спортсменами указал мэрии Барнаула на "лыжную" проблему 9
05:35
Путин: повышения МРОТ недостаточно для избавления России от нищих граждан 14
04:26
Сокращение числа вузов и их филиалов Путин объяснил заботой об образовании 2
03:10
Стоимость отдыха в Турции и в Крыму сравняется уже в этом году 6
02:47
Пенсионер, которого сбил автомобиль из кортежа Порошенко, взял вину на себя 0
01:36
Глава Минфина США пообещал скорые новые санкции против России 0
00:42
Новосибирские ученые создали уникальный накопитель энергии для ЧС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.