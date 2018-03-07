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Почти половина салонов красоты и косметологических клиник, которые были проверены в прошлом году, работали с нарушениями. Речь идет о некачественном ботоксе и проведении процедур, включая "уколы красоты", без лицензии, пишут "Известия" со ссылкой на Росздравнадзор.

Подчеркивается, что в данный момент служба может проводить внеплановые проверки лишь по жалобам клиентов. Но ситуация должна измениться, когда ей разрешат проводить контрольные закупки — законопроект о "тайных ревизорах" недавно приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Подчеркивается, что за 2017 год Росздравнадзор провел порядка 260 внеплановых проверок косметологических организаций в 33 регионах страны. Нарушения были выявлены в 44% случаев. Среди них - проведение процедур без лицензии, некачественные материалы (в том числе ботулотоксин, то есть ботокс). Чаще всего ревизоры посещали салоны в Свердловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областях.

"Осуществление медицинской деятельности по косметологии без специального разрешения (лицензии) является незаконным и влечет административную ответственность в соответствии с КоАП РФ", — подчеркнули в ведомстве.

Газета напоминает, что, согласно ст. 14.1 КоАП РФ, штрафы для юрлиц за предпринимательскую деятельность без лицензии составляют от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией "орудий производства и сырья или без таковой". За грубое нарушение лицензионных требований — от 100 до 200 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказывал газете, что, "желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны".

Подчеркивается, что законопроект, который позволит Росздравнадзору делать контрольные закупки, в декабре прошлого года в Госдуму внесло правительство. В феврале его приняли в первом чтении.

При этом член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт считает, что контрольные закупки излишни. Она отмечает, что врачи-косметологи в специализированных салонах и клиниках получают сертификаты, а салоны — лицензию. Таким образом, они проходят проверку и не будут использовать некачественные препараты, а частных специалистов, работающих дома и зачастую без сертификатов, отследить, по ее мнению, невозможно.