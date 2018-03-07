Фото: report.az

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор в отношении 36-летнего жителя Камня-на-Оби Ивана Клычникова. Его признали виновным в убийстве двух лиц, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 6 января прошлого года. Мужчина пришел в гости к знакомому, где они распивали спиртное. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в ходе которого Клычников нанес знакомому и еще одному гостю резаные раны шеи, от чего потерпевшие скончались на месте происшествия.

Отмечается, что Алтайский краевой суд приговорил осужденного к 15 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Адвокат осужденного не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, указав на суровость наказания. Верховный суд РФ рассмотрел приведенные в жалобе доводы, не согласился с ними и оставил приговор неизменным.