8 Марта — это день, когда мужчины могут отомстить за подарки на 23 февраля, шутят в народе. Ну а если серьезно, то накануне праздника очень многие представители сильного пола ломают голову, чем же порадовать свою любимую и родную в этот весенний праздник. К 7 марта большинство из вас определились, и мы очень жаждем узнать, что же все-таки читатели ИА "Амител" будут дарить своим женщинам.

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