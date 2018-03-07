8 Марта — это день, когда мужчины могут отомстить за подарки на 23 февраля, шутят в народе. Ну а если серьезно, то накануне праздника очень многие представители сильного пола ломают голову, чем же порадовать свою любимую и родную в этот весенний праздник. К 7 марта большинство из вас определились, и мы очень жаждем узнать, что же все-таки читатели ИА "Амител" будут дарить своим женщинам.
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Комментарии
Свой вариант!
Я подружкам подарила по носочкам красивеньким и по шоколадке. Пусть прочувствуют 23 февраля! С праздником!
8 марта исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Т.е. бабы боролись против угнетения мужиков и победили.
Теперь все мужики бегают по магазинам и думают че б купить бабе, чтобы она отпраздновала освобождение от ига мужиков.
А я бы еще выделила вариант "Ничего".