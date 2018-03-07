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В Алтайском крае проживают 50 женщин по имени Марта, которые уже достигли пенсионного возраста. Об этом сообщает Алтайсая правда со ссылкой на социологическое исследование, проведенное в преддверии Международного женского дня 8 Марта краевым Отделением Пенсионного фонда РФ.

Отмечается, что имя Марта в переводе с арамейского означает "госпожа", "хозяйка", "наставница".

Также специалисты в ходе исследования выявили, что из 761 тысячи пенсионеров свыше 501 тысячи (66%) — женщины. Также отмечается, что праздник совпал с днем рождения 2 183 женщин.

ПФР напоминает, что в соответствии с действующим пенсионным законодательством, женщины могут получать пенсию при достижении 55-летнего возраста. Для назначения страховой пенсии по старости нужно 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. С учетом переходных положений в текущем году, для получения права на назначение страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 9 лет трудового стажа и 13,8 балла, уточняет издание.