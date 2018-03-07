Известный барнаульский бизнесмен, бывший руководитель строительной компании "Горизонт" Сергей Мудрик официально признан банкротом. Такое решение принял краевой Арбитражный суд в конце февраля. Теперь предпринимателя ждет этап реализации имущества. Следующее заседание суда пройдет 24 июля.
С заявлением в арбитраж признать финансово несостоятельным предпринимателя Мудрика обратился Сбербанк в конце декабря 2017 года. Задолженность Мудрика перед банком по состоянию на 18 декабря 2017 года составляла 24, 005 млн рублей. Интересно, что в материалах дела указаны иные долговые обязательства Сергея Мудрика. Среди них — обязательные платежи (31 775 рублей), транспортный налог (25 462 рубля), а также невозвращенные 750 тысяч рублей по договору займа, заключенному с г-ом Прыжковым.
Имущество должника составляют акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (1294 штуки), огнестрельное оружие ИЖ-27, огнестрельное оружие Benelli, Strasser RS-05 (три штуки) находятся в залоге у Прыжкова.
В настоящее время должник не состоит в зарегистрированном браке, на его иждивении находится 16-летний сын. Также известно, что сейчас Сергей Мудрик не работает.
В итоге суд решил признать Мудрика банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества на срок до 24 июля 2018 года. Финансовым управляющим должника стал Сергей Соколов.
Напомним, Сергей Мудрик в прошлом был гендиректором СК "Горизонт", которая входила в строительный холдинг ПИК. Также бизнесмен имел долю еще в десятке фирм региона. В настоящее время, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", Сергей Мудрик не является владельцем ни одной из компаний.
В 2010 году алтайский арбитраж признал "Горизонт" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В ходе банкротства стройкомпания была ликвидирована. ПИК контролировала еще одно крупное предприятие в строительном секторе региона — ОАО "Комбинат железобетонных изделий № 1". Последнее также обанкрочено.
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Сергея Мудрика также считают одним из руководителей действующей ныне строительной компании "Сибирия". Так, в прошлом году на сайте администрации Барнаула было опубликовано сообщение о строительстве новой набережной Оби, где г-н Мудрик был назван руководителем "Сибирии".
Ранее несколько представителей семейства Мудриков уже прошли через процедуру банкротства физлиц. Долги некоторых из них превышали 1 млрд рублей.
Комментарии
Всем простил
И спокойно ездит по городу на Ровере)
Все на родственниках оформлено?
как России не хватает суда линча что бы от таких м... избавить страну
сколько у нас таких "мудриков"....
ружьишки да акции не переоформил только)забирайте типа.Так же сделать чтоле.
А потом, каким он парнем был...
Действительно, сколько таких "бедных" "мудриков" по стране.. Вряд ли у него нечего забирать, так что отдаст по-любому. А быть в долгах как в шелках у них это семейное)
коррупция однозначно