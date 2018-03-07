Фото: Amic.ru

Легендарный подвесной мост на остров Патмос, что на Катуни в Горном Алтае, по которому гулял в том числе патриарх Кирилл, демонтировали. Рядом уже возведен новый объект, по которому можно будет ходить в ближайшее время, пишет портал Sibnet.ru.

Патмос – это совсем маленький островок, обрывающийся отвесными стенами в бурные воды Катуни. Его назвали в честь одноименного греческого. Сам остров освятил епископ Парфений еще в 1855 году, позже здесь построили храм, но после революции сожгли и его, и ведущий на остров мост.

Местные жители рассказывают, что только через 80 лет построили сначала новый подвесной мост, а к весне 2000 года возродили Храм Иоанна Богослова, который стал точной копией первого старого деревянного храма.

"На острове никто не живет, там расположен лишь храм, и все службы сейчас проходят на материковой части. На остров попадают только рабочие. Сам мост натянут, работы вступают в завершающую фазу. Думаю, еще неделя, и его можно будет открывать", – рассказал клерик архиерейского подворья в честь святителя Макария Алтайского иеромонах Серафим.

Уже известно, что на острове завершены все работы, остались только детали. На берегу сейчас из новых материалов восстанавливают смотровую площадку, которую разбирали, когда строили мост.

Также строят новую лестницу, которая спускается на мост с "материковой" части, потому что новое сооружение стало шире.