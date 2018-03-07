Неожиданное продолжение получила история с выдачей молодым избирателям Алтайского края, голосующим 18 марта на выборах президента, памятных значков. По информации "Алтайской правды", в день выборов для юных избирателей будут бесплатно работать два барнаульских бассейна.
Право на его посещение получат те, кто придет и проголосует на избирательный участок впервые. "Многие молодые барнаульцы 18 марта смогут совместить приятное с полезным, – рассказывает директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников. – Проголосовать на участке и с полученным жетоном прийти в бассейн".
Сергей Кашников уточнил, что пропускная способность бассейна позволит принять лишь первых 300 проголосовавших. При этом бесплатный пропуск получат только те, кто примет участие в выборах впервые. Такую же акцию проводит спорткомплекс "Рубин", расположенный в посёлке Южный, где в этот день смогут бесплатно поплавать первые 200 молодых избирателей.
Напомним, 18 марта все молодые избиратели Алтайского края в возрасте от 18 до 24 лет, пришедшие на участок, получат специальный памятный значок. Всего на его получение смогут претендовать более 120 тысяч человек — те, кто ни разу до этого не голосовал на президентских выборах.
Комментарии
Очень неожиданно))
Ну о...ть чо!
Комик на комике
Идея крутая. Халява главное.
Молодёжь надо приучать к сознательности и физкультуре.
Пришел на выборы, получил значек да еще и в бассейне поплавал. Классный день будет)
Клоуны, ваши первые выборы были в далеких 90-х ))
А тетку резиновую дадут? На чем плавать то?
А когда набор продуктовый дают в день выборов, то это незаконно. А вот когда поплавать это законно?