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Подрядные организации, которые обслуживают федеральные трассы Алтайского края, работают в усиленном режиме из-за сложной метеообстановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в данный момент 31 специальная дорожная машина, в том числе 25 комбинированных, устраняют последствия ночного ледяного дождя, который прошел в некоторых районах. Трассы круглосуточно обрабатывают противогололедными материалами. Так, за минувшие сутки для обеспечения безопасного проезда по трассам А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" и Р-256 "Чуйский тракт" израсходовали 336 тонн противогололедных материалов.

На особо сложных участках дорог организовано дежурство, добавляют в Упрдор "Алтай". Подчеркивается, что подрядчики будут вести круглосуточное патрулирование трасс, пока не стабилизируется ситуация. По данным ведомства, на сети дорог общей протяженностью 636 километров работают 25 метеостанций и 71 камера фотовидеофиксации. Вся дорожная техника оснащена датчиками навигационной системы ГЛОНАСС. Сообщить о внештатной ситуации на трассах можно по телефону: (3852) 63-14-59.

Напомним, в регионе с 6 по 8 марта действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, 7 марта и ночью 8 марта ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами возможны порывы до 25 метров. Ожидается мокрый снег с дождем, гололедные явления и продолжительные метели. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность.