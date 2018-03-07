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Экс-порноактриса Стефани Клиффорд подала на этой неделе иск с требованием признать недействительным соглашение, которое обязывает ее хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом, которая имела место свыше десяти лет назад. Основанием для этого шага стало отсутствие в документе подписи действующего американского лидера, пишет ТАСС со ссылкой на компанию NBC.

Телекомпания изложила основные положения иска, который Клиффорд, исполняющая стриптиз под псевдонимом Сторми Дэниелс, подала в Верховный суд Лос-Анджелеса. Истец представила оригиналы документа и приложения к нему, которые датированы 28 октября 2016 года. Основное соглашение подписано юрисконсультом Трампа Майклом Коэном и Клиффорд, фигурирующей под вымышленным именем Пегги Петерсон, кроме этого, в нем имеется пробел под другим вымышленным именем Дэвида Деннисона. В приложении говорится, что под этим именем скрывается Трамп, чьей подписи нет в обоих документах.

Клиффорд рассказала, что получила от Коэна 130 тыcяч долларов в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах, не передавать никому sms-переписку и фотографии миллиардера. Исключение составила узкая группа лиц, которым женщина успела рассказать о связи с магнатом. Истец обвиняет Коэна в том, что в феврале 2018 года он пытался в судебном порядке принудить бывшую порноактрису соблюдать соглашение и не давать сенсационные интервью СМИ об интрижке с действующим главой американской администрации.

Первой о 130 тысячах долларов сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до президентских выборов в 2016 году, чтобы женщина утаила факт связи с Трампом в июле 2006 года. Газета подчеркивала, что это была внебрачная связь, поскольку бизнесмен сыграл свадьбу с Меланьей Трамп в 2005 году.