Мэрия Барнаула официально прокомментировала информацию о том, что бордюры на улице Эмилии Алексеевой, которые были установлены в прошлом году по программе "Безопасные и качественные дороги", демонтируют ради строительной техники. Видео опубликовали очевидцы в социальной сети "Одноклассники".
Как отметили в пресс-службе, это было сделано строительной компанией без разрешения на демонтаж. На данный момент подрядчик вызван в администрацию Октябрьского района для составления протокола. Администрация Октябрьского района обяжет подрядчика во время дорожно-строительных работ установить бордюры за его счет.
Как сообщил глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на состояние региональных дорог, которые необходимо привести в порядок, снизить смертность в результате ДТП.
"Главная задача ОНФ – обеспечить контроль за строительными работами вблизи ул. Эмилии Алексеевой, чтобы предотвратить разрушение дороги, а также проконтролировать установку бордюров", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском подрядчик испортил новый асфальт, уложенный по программе "БКД". Летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.
Комментарии
Прочитал: Мария-ра Барнаула...
а кто поломал то?
Если обяжут восстановить - это будет правильно и справедливо. А то ишь... В кои веки дорогу отремонтировали, а они вот так...
А кого накажет Мэрия за улицу Антона Петрова, которая развалилась за последние 2 дня? Ремонтировали ее несколько месяцев...
Востановить в три раза больше чем сломали это было бы справедливо. А восстановят сейчас как попало скорее всего
Ну, совсем краевая власть так старалась делать дороги, а они их ломают без зазрения совести.
После ремонта пусть проверят чтобы все аккуратно сделали.