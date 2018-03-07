В преддверии народного голосования по выбору объектов благоустройства, которое состоится 18 марта, в Барнауле проходит серия круглых столов, посвященных реализации программы "Комфортная городская среда". В обсуждении приоритетных проектов, вошедших в программу, участвуют депутаты городской Думы, представители городской и районных администраций, руководители управляющих компаний, представители ТСЖ и общественники.

Первые дискуссии прошли в Железнодорожном и Ленинском районах, после праздников аналогичные мероприятия состоятся в Центральном, Индустриальном и Октябрьском районах.

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Участники круглого стола в Железнодорожном районе обсудили эскизы объектов благоустройства и рассмотрели план работ на конкретных территориях. На проезде Полюсном, например, планируется оборудовать тротуары, засеять газоны, разбить цветники и заменить старые деревья, а на пешеходной зоне по улице Молодежной обновить тротуары, цветники и газоны.

В дискуссии, которая прошла в Ленинском районе, участники обсудили перечень запланированных работ по благоустройству площади Мира и аллеи Целинников. Проект предполагает комплекс работ: ремонт фонтана, частичная замена плитки на пл.Мира, укладка современного плиточного покрытия, установка новых оригинальных торшеров уличного освещения, посадка деревьев и устройство клумб на аллее Целинников, прилегающей к площади.

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Напомним, рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства пройдет 18 марта, в один день с выборами президента страны. В бюллетень внесено 10 территорий, из которых будет выбрано 6. И выбор этот сделают сами барнаульцы – жители города вправе сами определить, какие общественные пространства необходимо привести в порядок в первоочередном порядке. Дату голосования выбрали не случайно.

"Во-первых, не придется тратить средства на организацию дополнительных выборов, а во-вторых, очень высокая электоральная активность, которую проявляют барнаульцы на выборах президента РФ, позволит максимальному числу людей поучаствовать в преображении родного города", — прокомментировала Марина Ермоленко, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Мероприятия по обсуждению проектов благоустройства общественных территорий пройдут в районах города с 6 по 15 марта.