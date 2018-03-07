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Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край

, ИА "Амител"
Выставка будет работать 3 дня в московском МВЦ "Крокус Экспо", Алтайский край стал стратегическим партнером мероприятия

Фото: visitaltai.info

С 10 по 12 марта в Москве на территории МВЦ "Крокус Экспо" состоится XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018". По традиции одним из участников статусного мероприятия станет Алтайский край.

Делегацию региона возглавит губернатор Александр Карлин, кроме того, представлять регион в Москве будут сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин, начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров и др.

В первый день для гостей выставки будет подготовлена концертная программа с участием лучших артистов Алтайского края. Каждый посетитель сможет совершить виртуальное путешествие по брендовым туристским маршрутам, узнать информацию о крупнейших событийных мероприятиях региона, сфотографироваться на фоне природных достопримечательностей Алтайского края. Для этого на стенде создана специальная интерактивная зона, уточняет портал visitaltai.info.

Кроме того, Алтайский край организует брифинг, где будут представлены данные о состоянии отрасли и основных тенденциях развития туризма в регионе, реализации крупных инвестиционных проектов, событийных мероприятиях, проводимых на территории края. В это же время состоится презентация уникального издания "Туристская энциклопедия регионов России. Алтайский край", работа над созданием которого велась с 2015 года.

Помимо прочего, гости выставки смогут приобрести настоящий алтайский мед, пергу, пыльцу, прополис, взвары, мед в сотах, продукцию на основе пантов марала, безалкогольные сбитни, травяные сборы и бальзамы, алтайское сливочное масло и сыр, алтайские медовые пряники. На стенде организуют дегустацию и продажу кваса, лимонадов, минеральной воды.

На стенде Алтайского края гости смогут познакомиться с народными промыслами, приобрести авторские сувениры алтайских ремесленников и принять участие в мастер-классах.

Кстати, ведущие туроператоры региона помогут путешественникам подобрать варианты отдыха и забронировать туры по Алтайскому краю. В этом году на стенде отдельным блоком будет представлен медицинский туризм. Гости смогут получить бесплатные консультации врачей санаториев, медцентров и клиник Алтайского края, пройти комплекс оздоровительных процедур, узнать о новинках лечения и возможностях отдыха в Алтайском крае.

Особое место на стенде региона занимает экспозиция, посвященная детскому туризму. Участники презентуют детские туристические маршруты и программы региональных и всероссийских профильных смен, реализуемые на территории Алтайского края, организуют интерактивную фотозону.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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