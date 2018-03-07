Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет накануне Международного женского дня. 7 марта утром в аэропорту имени Германа Титова приземлился первый рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро", вылетевший из Казани. На нем прибыло всего два человека. Обратно в Казань отправилось около 15 пассажиров.

Протяженность маршрута составила 2210 километров. Перелеты выполняют на воздушном судне Bombardier CRJ200, рассчитанном на 50 пассажиров. Первоначально "ЮВТ Аэро" будет совершать один полет в неделю, с 1 мая по 31 августа — два. В 2018 году запланировали 60 парных рейсов.

Деньги на новый маршрут выделили Росавиация, Республика Татарстан и Алтайский край. Общая сумма – 40 миллионов рублей. Всего из краевого бюджета на субсидирование авиарейсов в 2018 году выделено 30 миллионов рублей. Также на данный момент ведутся переговоры по возобновлению авиарейса "Барнаул – Томск".

Решение о запуске рейса было принято властями республики Татарстан и Алтайского края в преддверии чемпионата мира по футболу. В период с 7 марта по 25 апреля намечено 7 рейсов с интервалом раз в неделю. Вылет будет осуществляться по средам. С 1 мая по 31 августа полеты будут осуществляться дважды в неделю (всего будет сделано 34 рейса), а с 1 сентября по 31 декабря — вновь раз в семь дней (запланировано 17 рейсов).

