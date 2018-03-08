8 марта женщины всего мира принимают поздравления с главным дамским праздником года. К поздравлениям присоединяется депутат Госдумы, руководитель отделение партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александр Терентьев.

"Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним праздником – днем 8 Марта! Он всегда дарит нам хорошее настроение, тепло и радость. Потому что в этот день мы поздравляем наших женщин, тех, кого природа наделила красотой и энергией, душевной нежностью и преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните домашний очаг и уют в семье, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда прекрасными и женственными. Желаю вам и вашим близким семейного счастья, благополучия и здоровья! Будьте всегда обаятельными и любимыми!".

Присоединяемся к поздравлениям Александра Терентьева и желаем всем дамам в этот день только праздничного и солнечного настроения.