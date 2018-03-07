Фото: vistanews.ru
Америка "грубо и нагло" обманула Россию перед государственным переворотом на Украине. Такое заявление сделал действующий лидер российского государства Владимир Путин, пишет РИА "Новости" со ссылкой на его интервью в фильме "Миропорядок 2018".
"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — заявил президент.
Путин отметил, что Россия согласилась, а спустя сутки на Украине произошел госпереворот.
"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — приводит агентство слова главы РФ.
Путин отметил, что по факту Соединенные Штаты своими руками совершили этот переворот, вследствие чего им приходится поддерживать действующую власть Киева — "они загнали себя в угол".
Российский президент назвал данный случай первым грубым и серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — поделился Путин.
Глава государства также добавил, что разочаровался не в американском лидере Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы, а "в самой системе". Он отметил, что она "демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает", добавив, что при этом американская система непредсказуема, отчего с ней сложно взаимодействовать.
Комментарии
Я дико извиняюсь, но где у Вас г-н разведка, конфетка и прочия розетки?
а разве этот переворот делался не украинским народом? один миллион вышел на Майдан, или их из Вышингтона подвозили?
7.03.2018 16:49
-гость-
" один миллион вышел на Майдан,"?!
Вы то сами были на этой площади когда либо? Общая площадь порядка 30 000 - 35 000 кв. м. Это чуть более пл. Сахарова в Барнауле!!! Как на такую площадь засунуть каждого третьего жителя Алтая?! Плотность нахождения даже в позиции "неудобно движущаяся толпа" (а там еще и палатки, сцена кухня , баррикады были) - 3 человека на кв. метр это ВСЕГО 100 000 чел.
7.03.2018 16:49
-гость-
Сами считали? Вы вообще понимаете, что такое миллион народу и какая территория требуется для его размещения, если не упаковывать с утрамбовыванием в ящики в штабеля из нескольких рядов?
Население Киева неполных три миллиона, учитывая лежащих по причине недавнего рождения и скорого ухода в иной мир. И в городе в любом месте есть и разного рода строения, тоже занимающее столь дефицитное место.
Просто стоять не шевелясь навытяжку потребует половину квадратного километра минимум. А ведь еще майдановские палатки и грядки с редиской, склады изношенных шин...
Никогда не играйте честно с мошенниками, все равно обманут.
Надоело.
а разве этот переворот делался не украинским народом
---
мой знакомый с Киева говорил тогда, что там небольшое шоу и все
сейчас то он уже Путина обвиняет в произошедшем, что неудивительно для киевлянина
-гость- 17:12, 17:22
ну совсем то невменяемого не включайте, во первых, к Майдану есть прилегающие территории, как например и к площади Сахарова, во вторых там были не только киевляне, но и с других городов украинцы
Фактически паренек признается, что его развели как лоха, пусть будет так - а зачем тогда стране конторы шпионские - там тоже лохи?!