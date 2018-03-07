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Америка "грубо и нагло" обманула Россию перед государственным переворотом на Украине. Такое заявление сделал действующий лидер российского государства Владимир Путин, пишет РИА "Новости" со ссылкой на его интервью в фильме "Миропорядок 2018".

"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — заявил президент.

Путин отметил, что Россия согласилась, а спустя сутки на Украине произошел госпереворот.

"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — приводит агентство слова главы РФ.

Путин отметил, что по факту Соединенные Штаты своими руками совершили этот переворот, вследствие чего им приходится поддерживать действующую власть Киева — "они загнали себя в угол".

Российский президент назвал данный случай первым грубым и серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — поделился Путин.

Глава государства также добавил, что разочаровался не в американском лидере Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы, а "в самой системе". Он отметил, что она "демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает", добавив, что при этом американская система непредсказуема, отчего с ней сложно взаимодействовать.