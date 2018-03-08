Amic.ru рассказывает о главных фильмах, на которые стоит сходить в Барнауле с любимой девушкой на 8 марта. Тем более, что впереди длинные четырехдневные выходные, поэтому наверняка многие захотят выбраться семьей или с подругой на интересное кино. Рассказываем про пять самых главных фильмов.

"Черная пантера"

Новая картина от студии Marvel. Идеальное развлечение и один из лучших блокбастеров года. Речь идет о молодом принце страны в Африке Ваканды по имени Т`Чалла, который защищает свою землю от врагов. Лента уже заработала под миллиард долларов в прокате и в ближайшие выходные будет пользоваться спросом и у барнаульских зрителей.

"Лед"

Один из самых успешных проектов в истории. "Лед" — история о том, как фигуристка по имени Надя находит свою любовь. Картина вышла перед Днем всех влюбленных и ориентирована на молодых зрителей.

"Излом времени"

Новая сказка от студии Disney. В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.

"Довлатов"

Развлечение для более интеллектуальной публики. Прокат новой драмы Алексея Германа-младшего, получившей приз на Берлинском кинофестивале, продлили до 11 марта. Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия "Ленфильм", музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

"О чем говорят мужчины. Продолжение"

Отличная идея — пойти на 8 марта в кино посмотреть на четырех мужчин, которые два часа размышляют про женщин и отношения. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут.