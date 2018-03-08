Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал информацию о том, что компания "Алтайкрайэнерго" будет переведена в управление компании "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети").

Карлин подчеркнул, что этот вопрос еще находится на стадии обсуждения и отметил, что линию на консолидацию электросетевого хозяйства поводит правительство страны.

"Мотивы очевидны. Это устойчивость, надежность, сокращение операционных и управленческих расходов", — сказал губернатор.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных причинах продаж компании, связанных с не очень хорошим финансовым состоянием, глава региона сообщил, что "Алтайкрайэнерго" не испытывает никаких трудностей.

"Ни о каком провальном финансово-экономическом положении "Алтайкрайэнерго" речи нет. А иначе зачем приходить покупателю? Они бы ждали, когда этот полусгнивший банан упадет, и они бы его с земли подобрали совершенно бесплатно или за три копейки", — сказал губернатор.

Александр Карлин подчеркнул, что решение будет приниматься только в соответствии с законом: "Условия передачи будут продиктованы действующим законодательством и ни о какой прямой продаже конкретному покупателю речи никто не ведет. Процедуры все будут соблюдены, если решится вопрос продаже. И соответственно, цена вопроса будет определяться по рыночным механизмам с учетом и стоимости активов и состояния баланса предприятия", — сказал губернатор.

Ранее заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков отмечал, что объединение электросетей региона на базе филиала МРСК Сибири в — это вариант, выгодный и для энергокомпаний, и для потребителей электроэнергии. По его словам, "Алтайэнерго" — крупнейшая электросетевая компания в крае. Консолидация электросетевого хозяйства — нормальный процесс, который позволит не только уменьшить затраты на его содержание, но и позволит сдерживать тариф на передачу электроэнергии, улучшить качество энергоснабжения потребителей".