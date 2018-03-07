Фото: vk.com/barneos22

Барнаульские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских маршруток, которое произошло на улице Георгиева. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что стражи порядка незамедлительно прибыли на место для оказания помощи пострадавшим и организации движения.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел около 9:00 в среду, 7 марта, на улице Георгиева в районе дома №31. 30-летний водитель маршрутки №144 марки Hyundai не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в стоявшую на остановке "Газель" маршрута №121.

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров Hyundai, им оказали медпомощь, госпитализация им не понадобилась.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.