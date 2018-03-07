Как стало известно порталу Amic.ru, вслед за инициативой барнаульского бассейна "Обь" и спорткомплекса "Рубин" поощрить молодых избирателей, впервые пришедших голосовать, бесплатной возможностью поплавать 18 марта (в день выборов президента России) их примеру последовали и другие культурно-спортивные учреждения. При этом речь идет уже не только о Барнауле, а в целом о крупных городах Алтайского края.
Итак, 18 марта, в следующее воскресенье, юных избирателей, впервые пришедших на участок в Барнауле, готовы принять бассейны, крытые катки, фитнес-клубы. Вот их полный перечень.
Бассейны: спорткомплекс "Обь", "Амфибия", "Олимпийский".
Крытые катки: "Динамо", Дворец спорта им. Г.С. Титова.
Фитнес-клубы: "ПОЗИТИF", тренажерный зал "Авангард-Спорт", "Hardcore", спортивный клуб "Молодость", фитнес-клуб "Аполлон", фитнес-клуб "К2 Sport", велнесс-клуб "Магис-Спорт, клуб "Рельеф", фитнес-клуб "Максима", фитнес-клуб "Сафари-парк", фитнес-центр "Идеал-спорт", фитнес-клуб "FitCurves".
Что касается других городов Алтайского края, здесь молодые избиратели также не будут обделены вниманием.
Рубцовск
Бассейны: центр спортивной подготовки "Юбилейный".
Фитнес-клубы: "Fit-Studio", тренажерный зал "Олимп", "Алмаз-Спорт".
Бийск
Бассейны: "Дельфин", "Заря".
Фитнес-клубы: "Атлант", "Nemo", тренажерный зал "Стимул".
Славгород
Катки: ледовый дворец "Кристалл".
Фитнес-клубы: PARKFITNESS.
Заринск
Катки: спортивный комплекс "Факел".
Фитнес-клубы: тренажёрный зал "Рельеф".
Новоалтайск
Бассейны: "Атлантика".
Фитнес-клубы: тренажерный зал "Файтер", тренажёрный зал "Рельеф".
Камень-на-Оби
кинотеатр "Звезда".
бассейн "Аквамарин".
Комментарии
тошнит уже от этого...
Мария ра делает делает для развития массового спорта гораздо больше чем администрация края и еще подарки дает!