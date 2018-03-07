Как стало известно порталу Amic.ru, вслед за инициативой барнаульского бассейна "Обь" и спорткомплекса "Рубин" поощрить молодых избирателей, впервые пришедших голосовать, бесплатной возможностью поплавать 18 марта (в день выборов президента России) их примеру последовали и другие культурно-спортивные учреждения. При этом речь идет уже не только о Барнауле, а в целом о крупных городах Алтайского края.

Итак, 18 марта, в следующее воскресенье, юных избирателей, впервые пришедших на участок в Барнауле , готовы принять бассейны, крытые катки, фитнес-клубы. Вот их полный перечень.

Бассейны: спорткомплекс "Обь", "Амфибия", "Олимпийский".

Крытые катки: "Динамо", Дворец спорта им. Г.С. Титова.

Фитнес-клубы: "ПОЗИТИF", тренажерный зал "Авангард-Спорт", "Hardcore", спортивный клуб "Молодость", фитнес-клуб "Аполлон", фитнес-клуб "К2 Sport", велнесс-клуб "Магис-Спорт, клуб "Рельеф", фитнес-клуб "Максима", фитнес-клуб "Сафари-парк", фитнес-центр "Идеал-спорт", фитнес-клуб "FitCurves".

Что касается других городов Алтайского края, здесь молодые избиратели также не будут обделены вниманием.

Рубцовск

Бассейны: центр спортивной подготовки "Юбилейный".

Фитнес-клубы: "Fit-Studio", тренажерный зал "Олимп", "Алмаз-Спорт".

Бийск

Бассейны: "Дельфин", "Заря".

Фитнес-клубы: "Атлант", "Nemo", тренажерный зал "Стимул".

Славгород

Катки: ледовый дворец "Кристалл".

Фитнес-клубы: PARKFITNESS.

Заринск

Катки: спортивный комплекс "Факел".

Фитнес-клубы: тренажёрный зал "Рельеф".

Новоалтайск

Бассейны: "Атлантика".

Фитнес-клубы: тренажерный зал "Файтер", тренажёрный зал "Рельеф".

Камень-на-Оби

кинотеатр "Звезда".

бассейн "Аквамарин".