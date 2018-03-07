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Глава Барнаула Сергей Дугин направил поручения всем главам администраций районов и службам города в максимально короткие сроки убрать гололед с тротуаров и дорог, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
"В связи с ухудшением погодных условий и образованием гололеда принять все исчерпывающие меры по улучшению дорожной ситуации, обеспечить своевременную обработку и очистку дорог, проездов, тротуаров, входных узлов торговых предприятий и социально значимых объектов", — распорядился Сергей Дугин.
Управляющим организациям, собственникам торговых центров, предприятий различных форм собственности необходимо организовать работы по обработке песчано-солевой смесью тротуаров и прилегающих территорий, кроме того, дано поручение принять меры к организациям, не проводящим данную работу.
В настоящее время в уборке улиц задействовано 80 спецмашин. Барнаульцам рекомендуют быть внимательнее при передвижении на личных автомобилях, по возможности отказаться от дальних поездок и пользоваться услугами общественного транспорта.
Комментарии
Дугин-очень заботливый. Вот действительно без какого то сарказма. Он так беспокоится о нашем городе. И сколько уже сделал перемен.
Да.. Гололед сильный, но глава всегда свои обещания выполняет.
Уже ведут работы. Как раз заказ выполнял.
бот, ты иди лед со снегом ешь, а не оды хвалебные пой.
Да сейчас начнется пора мокрого снега днем и холода ночью. Вовремя они позаботились об этом.
Солнце уберет, а деньги освоят.
Пока болтовня только. Когда увольнения будут.
Только кто должен выполнять, клали большой и толстый на эти распоряжения