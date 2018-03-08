Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Профессионально-творческий конкурс "Созвездие полиции — 2018" состоялся в культурном центре ГУ МВД по краю в преддверии Международного женского дня.

Конкурс был посвящен 300-летию российской полиции. В нём приняли участие пять команд: "Форма допуска" (подразделения по оперативной работе ГУ), "Звезды финансов" (Центр финансового обеспечения ГУ), "Эксперт-леди" (Экспертно-криминалистический центр ГУ), "Звезда юстиции" (Главное следственное управление ГУ) и "Леди Х" (Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ).

Творческая часть конкурса включала три этапа: приветствие, конкурс-разминка и самый красочный: вокальный баттл. Специально для последнего этапа девушки брали уроки вокала и танцев.

Как прошёл женский праздник в ГУ МВД по Алтайскому краю, смотрите в нашем фоторепортаже.