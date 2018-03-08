3 апреля в Барнауле состоится концерт украинской музыкальной поп-рок группы "Нервы". Мероприятие пройдет в клубе Фараон, начало в 19:00.

Напомним, что коллектив появивился на свет благодаря Евгению Мильковскому. Группа активно гастролирует по городам России и Украины. А композиции команды звучат в известных сериалах "Физика или химия", "Универ. Новая общага", "Закрытая школа", "Чемпионки", "Ангел или демон", "Физрук", "Анжелика" и "Молодёжка".

Подробнее в сообществе "ТриГрупп" или в группе мероприятия.