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Учащиеся колледжа Scala в голландском городе Алфен-ан-ден-Рейн отбились от мужчины, который был вооружен двумя большими ножами. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на газету Algemeen Dagblad.

Отмечается, что в Сети появился ролик, который снял один из очевидцев инцидента. На записи видно, как группа студентов преследует мужчину, который держит в руках предметы, издали напоминающие ножи. Возле ограды мужчина встает в боевую стойку, держа ножи обратным хватом, но ни на кого не нападает. После того, как студенты бросают в него рюкзак, он убегает.

По данным СМИ, позднее полиция задержала 44-летнего мужчину и конфисковала у него холодное оружие. Подчеркивается, что у злоумышленника не все в порядке с психическим здоровьем.

Местные жители добавили, что живущие в том районе подростки часто дразнят и оскорбляют людей, поэтому нападавший мог быть одной из их "жертв". Так, одна 25-летняя горожанка рассказала, что знает мужчину.

"Это мой друг. У него проблемы с алкоголем, живет за школой. Я уверена, что они дразнили его, потому что они всегда выбирают тех, кто слабее", — цитирует ее слова агентство.