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Средний чек за подарки к 8 Марта в 2018 году составляет 1850 рублей. При этом годом ранее он не достигал и 1000 рублей, пишет Life со ссылкой на ТАСС и исследование сервиса "Яндекс.Касса".

Отмечается, что больше всего пользователи тратят деньги на покупку смартфонов, прочих гаджетов и бытовой техники — 7800 рублей. Средний чек за спортивные и туристические товары равен 7500 рублей, за бижутерию и ювелирные украшения — 6200 рублей, а за парфюмерию и косметику — 2900 рублей.

Сервис отмечает, что по сравнению с 2017 годом в интернет-магазинах увеличился спрос на парфюмерию, косметику, сувениры, продуктовые корзины, электронику и книги. Подчеркивается, что в преддверии праздника спрос на косметические наборы вырос на 80%, а на приборы для укладки — на 91%.

Также уточняется, что наибольшая покупательская активность наблюдается за день-два до праздника.

Кроме подарков к празднику растет и количество заказов еды на дом. Согласно данным сервиса доставки Delivery Club, в минувшем году количество заказов в праздник выросло почти вчетверо по сравнению с обычными днями, и в текущем году компания ждет также резкого роста числа доставок.

Согласно опросу PayPal, в Международный женский день 42% представительниц прекрасного пола традиционно хотят получить в подарок цветы. При этом спрос на них растет: по информации Megaflowers, заказы выросли перед праздником на 30% относительно прошлого года.

Также в PayPal рассказали и о нежелательных подарках — около половины (44%) женщин отнесли к ним сладости и памятные безделушки (29% респондентов). При этом женщины хотят не только получать подарки на 8 Марта, но и дарить их: об этом заявили 79% респондентов, и 56% из них готовы потратить от 1000 до 10 тысяч рублей на подарок.