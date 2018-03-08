Акция "Скажи раку нет" прошла в Алтайском крае. В КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" 3 марта состоялся осмотр на раннее выявлению злокачественных новообразований молочных желез.

Было открыто 32 врачебных приема онкологов, инструментальные исследования проводились на девяти ультразвуковых аппаратах и двух маммографах, цитолгические исследования выполняли три врача-цитолога. В двух кабинетах производился забор крови на генетическое исследование.

В акции приняли участие жительницы Барнаула, а также женщины и Рубцовска, Камня-на-Оби, Заринска и даже Новокузнецка, сообщает региональный Минздрав.

Было осмотрено 1565 женщин. Врачи исследовали все подозрительные образования в молочной железе. Медики выполнили 527 ультразвуковых и 142 маммографических исследований. Проведена 141 пункционная биопсия и 212 цитологических исследований.

В результате акции выявлено три случая рака молочной железы, восемь образований, подозрительных на рак молочной железы, один рак кожии 51 доброкачественное новообразование молочной железы.

На дообследование направлено 92 женщины, на консультирование в отделение профилактики 77 пациенток. Все женщины получили рекомендации специалистов-онкологов, выдавались памятки по самообследованию молочных желез.

Следующая акция по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований молочных желез состоится 7 апреля 2018 года.

Будет открыта предварительная запись на акцию с середины марта по телефону 8-3852-502-909.