Ежедневник: чем запомнилось 11 марта

ежедневник

11 марта в истории

В России в этот воскресный день будет несколько профессиональных праздников.

Это будет День работников геодезии и картографии, День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.

Геодезисты и картографы сегодня отвечают за обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений. Это сферы территориального развития, строительство, управление природными ресурсами, экология, навигация, оборона и другие. Официально праздник был основан в 2000 году. Хотя, например, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель, датируется 26 января 1525 года.

Ведомство по контролю за оборотом наркотиков было образовано в 2003 году. В 2016 году его расформировали, а полномочия передали МВД.

Третий праздник отмечают и частные охранники, и "бюджетники", также частные детективы. Кстати, большая часть охранников — экс-сотрудники органов внутренних дел и отставные военнослужащие.

История мировая помнит следующие события:

В это день 843 году произошло восстановление иконопочитания в Византийской империи — "Торжество Православия".

В 1682 году основа Королевский госпиталь Челси для солдат.

В 1811-м в Ноттингеме начинается восстание луддитов — противников машин.

Значимое культурное событие произошло в этот день 1851 году — в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

В 1878 году во Франции продемонстрировали первый фонограф, но изобретение сразу было объявлено шарлатанством.

В 1903 году российский император Николай II подписал "Манифест о неприкосновенности общинного землевладения". По нему общинному землевладению в России гарантировалась неприкосновенность, а крестьянам было предоставлено право на аренду земельных участков за пределами общинных земель.

И снова о России: в 1918 году советское правительство переехало из Петрограда в Москву. А в 1931 году в СССР введён физкультурный комплекс ГТО (Готов к труду и обороне). Вот еще важное событие в этот же год: запрещена продажа и ввоз Библии. В 1985 году Михаил Горбачёв стал Генеральным секретарём ЦК КПСС.

11 марта 2004 года в Испании произошел крупный теракт – 10 бомб было взорвано в мадридских электричках. Погибло порядка 200 человек, более двух тысяч получили средние и тяжелые ранения.

В этот день родились:

1544 итальянский поэт Торквато Тассо

1926 советский киноактер, Народный артист РСФСР Георгий Юматов

1937 советская фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка, тренер Александра Забелина

В этот день умерли:

1238 великий князь Владимирский Юрий Всеволодович

1869 русский писатель-прозаик Владимир Одоевский

1883 русский князь, государственный и политический деятель России Александр Горчаков

1914 российский географ, статистик, глава Русского географического общества Петр Семенов-Тянь-Шанский

1931 немецкий кинорежиссёр эпохи немого кино Фридрих Вильгельм Мурнау

1955 британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат Александр Флеминг

1991 советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР Георгий Георгиу

2006 первый президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000) Слободан Милошевич

2013 советский и российский писатель, общественный деятель Борис Васильев

По материалам сайта calend.ru