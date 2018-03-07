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Глава Барнаула Сергей Дугин в связи с потеплением и началом таяния снега поручил ответственным службам города и районным администрациям обеспечить своевременную очистку крыш от снега и льда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В поручении уточняется, что своевременно от снега, наледи и сосулек нужно очистить кровли жилых домов, административных зданий и образовательных учреждений.

Подчеркивается, что те управляющие организации и ТСЖ, которые не выполнят своевременно работы, привлекут к ответственности.

Отчет о выполнении поручения Дугин ожидает до 14 марта текущего года.