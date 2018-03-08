Мужчины Amic.ru поздравляют всех женщин с 8 марта

Дорогие женщины, читательницы портала Amic.ru, мужская часть нашей редакции поздравляет вас с главным весенним праздником — Международным женским днем. 8 марта — это праздник весны, тепла, любви и внимания от близких и любимых.

Только в этот яркий весенний день намного быстрее между нами тает лед и мы обещаем вас отвезти на Бора-Бора-Бора-Бора. Утром мы пытаемся изображать из себя успешных шеф-поваров, пытаемся в вашу честь открыть планету. А пока она вам будет снится — мы приготовим для вас огромную пиццу. Чтобы вы не промокли, мы будем вашим плащом. Даже звезды не выше любви. Аромат ваших духов так манит, опьяняет и дурманит. В жизни нам любимыми к счастью путь обещан, но в любовь вслепую идти не торопитесь. Обращаемся к всем мужчинам: "Берегите женщин, берегите женщин".

Пускай все дни близкие радуют вас заботой и вниманием, а жизнь пополняется все новыми и новыми впечатлениями, только отличными эмоциями, яркими новинками. Мы вас ценим, любим. С праздником!!!